PASO y Generales: el calendario electoral 2023, provincia por provincia

Con eventual balotaje

La mayoría de las provincias argentinas desdoblarán sus comicios respecto de las elecciones nacionales, que tendrán lugar el 13 de agosto (PASO), 22 de octubre (generales) y el 19 de noviembre (eventual balotaje).

A medida que se acerca el inicio del calendario electoral, se consolida una tendencia: la mayoría de las provincias argentinas desdoblarán sus comicios respecto de las elecciones nacionales.

La última provincia en sumarse a este lote fue la de Río Negro, ya que su gobernadora, Arabela Carreras, firmó la semana el decreto para convocar a elecciones provinciales para el próximo 16 de abril. Allí se podrá elegir gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales.

La siguiente escala de la ruta electoral será en Jujuy y en Misiones, donde se votará el 7 de mayo. Está confirmado que sus actuales mandatarios Gerardo Morales (UCR) y Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia) no irán por la reelección.

El itinerario seguirá el 14 de mayo, cuando se dispute un «super domingo electoral»: cuatro mandatarios peronistas convocaron a las urnas para ese día e irán por su reelección: Sergio Uñac (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Uñac aspira a conseguir un tercer mandato, de la mano de la controversial Ley de Lemas aprobada el año pasado. En su caso, podría necesitar un aval de la Corte Suprema, hecho que explica su reticencia a acompañar el pedido de juicio político que firmó el presidente Alberto Fernández y un nutrido grupo de gobernadores oficialistas.

En Tucumán, el actual jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, será acompañante en la fórmula que encabezará Jaldo, invirtiendo el orden de la elección del 2019.

En Formosa, la fecha de elecciones es una incógnita al día de hoy, pero se especula que el gobernador Gildo Insfrán, quien conduce la provincia desde 1995, convocaría en marzo. En ese distrito rige una enmienda constitucional que permite la reelección indefinida, por lo que Insfrán irá por un nuevo mandato.

Junio es un mes clave, ya que el día 24, se termina el plazo para la inscripción de las listas de las PASO nacionales y de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Además durante ese mes podrían celebrarse comicios en Corrientes, Tierra del Fuego y Córdoba, aunque no hay confirmación de nada de eso.

Lo que sí es seguro es que San Luis votará el domingo 11 de junio, con Ley de Lemas, mientras que Mendoza celebrará ese día las PASO provinciales.

En Santa Fe las elecciones PASO se desarrollarían entre finales de junio y comienzos de julio, según surgió de un acuerdo del Gobierno de Omar Perotti con la oposición. En tanto, las elecciones generales serían entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre, con el sistema de boleta única de papel incorporado.

Con Perotti fuera de carrera, ya que la Constitución provincial permite un solo mandato, el peronismo se encuentra en la búsqueda de candidato, debatiéndose entre distintas opciones.

En Entre Ríos, las PASO podrían realizarse el 30 de julio, aunque el gobernador Gustavo Bordet, que no tiene opción de reelección, no confirmó la fecha, como tampoco de la elección general.

El derrotero electoral continuará el domingo 13 de agosto cuando se celebren las PASO nacionales, de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

También se prevé que ese día tengan lugar los comicios en Catamarca.

El camino seguirá el 17 de septiembre con la votación de la provincia de Chaco, donde se perfila su actual mandatario Jorge Capitanich para la reelección. El 24 de septiembre serán las generales en Mendoza y tal vez también en Entre Ríos.

La siguiente marca importante en el calendario será el domingo 22 de octubre cuando se celebren las elecciones generales nacionales. Dicho acto electoral coincidirá con las votaciones de cargos provinciales en Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

El 19 de noviembre es la fecha reservada para el balotaje nacional, en caso de que haya necesidad de una segunda vuelta. Ese día también podría haber balotaje para la elección a jefe de Gobierno porteño, pero no para gobernador bonaerense porque en la provincia más grande del país no está prevista la realización de esa instancia. Fuente: El Once

