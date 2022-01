//Paritarias: Bordet confirmó que convocarán a gremios en las próximas semanas

Docentes y estatales

El gobernador Gustavo Bordet informó que convocarán «a los gremios docentes y estatales tempranamente, para tener un acuerdo salarial para este año”. Además, informó sobre la situación sanitaria de Entre Ríos.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, adelantó que “en las próximas semanas convocaremos a gremios docentes y estatales para dialogar tempranamente y tener un acuerdo salarial para este año”.

El anuncio fue realizado desde el Centro Provincial de Convenciones (CPC), donde el gobernador presidió la firma de contratos para obras en diversas localidades de la provincia, por un monto de 800 millones de pesos.

Sobre las obras

Sobre las obras que se van a desarrollar el gobernador, detalló que “se llevará a cabo una obra de saneamiento en Cerrito; otra en la escuela técnica de Gualeguay; también habrá una en Santa Elena y todo forma parte de una agenda de obras para la provincia”. Además, informó que está a punto de culminar el nuevo edificio del Instituto Becario.

“Se busca mejorar la calidad de vida de los entrerrianos y también generar puestos de trabajo; la provincia incrementó el empleo privado en los niveles prepandemia, ya que se superaron los empleos respecto en 2019”.

En esta ocasión, el gobernador hizo referencia a los diversos cortes de energía que ocurrieron en la capital entrerriana, y explicó que “los cortes se deben a porque salen de fase el sistema eléctrico nacional, y si bien tenemos un desarrollo energético con la estación que se construyó en Paraná, cuando hacen calores agobiantes a veces pueden surgir estos problemas”.

En cuanto a la situación epidemiológica, el mandatario expresó: “Seguimos las mismas normativas nacionales para no tomar medidas aisladas y es por eso no vamos a implementar restricciones”. Asimismo, instó a que toda la comunidad lleve a cabo las medidas de autocuidado. Fuente: El Once

