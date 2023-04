Paritaria sectorial de Educación: el CGE convocó a los gremios para el miércoles

Lo confirmó UPCN

Así lo confirmaron desde UPCN. Desde el sindicato anunciaron que desarrollarán un plenario provincial para analizar la modificación de la resolución que establece funciones y deberes de los auxiliares de Educación.

El Consejo General de Educación convocó a los gremios que nuclean a los estatales entrerrianos para el miércoles para dar continuidad a la paritaria sectorial de Educación. Así lo confirmaron a Elonce desde UPCN y anunciaron que, para mediados de mayo, desarrollarán un plenario provincial para continuar analizando la modificación de la resolución 2231, que son las funciones y deberes de los auxiliares de Educación.

“Seguiremos en la calle con las reuniones de delegados para visibilizar la problemática de los auxiliares de Educación porque nos encontramos en plena discusión para modificar la resolución 2231 que trata los derechos y obligaciones del personal auxiliar de Educación”, comunicó a Elonce la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.

De acuerdo a lo que confirmó Domínguez, mientras se desarrollaba la reunión de delegados en Plaza Mansilla, el secretario general del CGE les comunicó que “el miércoles se retomarán los encuentros (por la paritaria sectorial de Educación), con horario a confirmar”.

“No es tanta la urgencia, pero debemos hacer algo que quede para los próximos diez años, entonces, nos tomaremos el tiempo que sea necesario porque la resolución debe ser cumplida por los trabajadores, funcionarios del CGE y directivos de escuelas, con lo cual, debemos garantizar la concientización acerca de su importancia”, fundamentó.

En ese marco, la sindicalista anunció que desde UPCN “se resolvió convocar a plenario provincial para mediados de mayo con el objetivo de escuchar las opiniones y las realidades de las escuelas de la provincia”.

Es que, según argumentó, “la resolución 2231 que está vigente tiene más obligaciones que derechos y desde UPCN entendemos que deben ser incorporados los derechos de los trabajadores a esta discusión, y también debe haber un ordenamiento de las funciones porque todo lo que no se hace en las escuelas por parte de otro personal, lo terminan realizando los auxiliares de Educación y, muchas veces, en situaciones que no son de buen trato”.

Desde el gremio también pretenden “incorporar un sistema de puntaje para que haya un orden de mérito para cumplir las suplencias, algo que desde UPCN ya logramos para comedores escolares, y ahora lo pondremos en discusión en el CGE de manera que se tengan en cuenta los antecedentes para las suplencias”.

Consultada a Domínguez por la situación de los empleados de mantenimiento del hospital San Roque, confirmó que esta mañana recibieron la notificación respecto del pedido para la compra de la ropa de trabajo y los elementos de protección. E informó, además, que tuvo lugar una reunión con trabajadores del área “para intentar deslindar responsabilidades con respecto a lo que pueda llegar a suceder si no se soluciona a la brevedad” el inconveniente que gira en torno al suministro eléctrico en el nosocomio. “No se explica cómo el hospital no tiene un grupo electrógeno”, cuestionó. Fuente: El Once

