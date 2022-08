Paritaria: mejoran propuesta a docentes y plantean adelantar parte del aumento

Se reunieron en Trabajo

El gobierno provincial respondió el pedido de los gremios docentes de mejorar la propuesta salarial y planteó adelantar un siete por ciento del aumento del 20 por ciento expresado en la última reunión paritaria.

En el marco de la paritaria salarial docente, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, transmitió a los gremios de la docencia entrerriana, la mejora en la propuesta salarial. “Analizamos el pedido que realizaron los sindicatos y dado lo que indican las previsiones inflacionarias, decidimos proponer un adelantamiento del siete por ciento con los haberes de agosto”, confirmó.

El titular de la cartera educativa explicó que “el aumento propuesto para los meses de agosto y septiembre continúa siendo del 20 por ciento, pero proponemos adelantar un siete por ciento con los haberes de agosto para reducir el impacto de la inflación en el salario de las y los trabajadores de la educación”. La reunión pasó a un cuarto intermedio indefinido.

Por otra parte, Müller recordó que “continuamos con el compromiso de llamar a una nueva reunión paritaria en octubre con el fin de evaluar nuevas medidas para proteger y recuperar el salario en los meses siguientes”, y resaltó que “con este incremento el aumento salarial hasta septiembre alcanzará el 65,45 por ciento”.

Por último, valoró “esta modalidad de paritarias cortas”, ya que “nos permite evaluar permanentemente la variación inflacionaria y tomar las medidas necesarias para proteger el salario”. No obstante, remarcó que “necesitamos que este diálogo que propiciamos desde el gobierno, de buena fe y escuchando el reclamo que expresan las organizaciones sindicales, sea correspondido con la presencia en las aulas”.

“Las medidas de fuerza en el marco de las negociaciones paritarias abiertas no contribuyen a generar un clima de acuerdo y le quitan días de clases a niños, niñas y adolescentes”, concluyó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com