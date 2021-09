//Paran transportistas y habrá protestas en varias rutas de Entre Ríos

En contra de un impuesto nacional

A partir de las 8 realizarán un paro total de actividades de alcance provincial. Habrá una concentración en el acceso al túnel subfluvial, al igual que en Concordia, Chajarí, en el cruce de El Pingo, Victoria, Nogoyá y Gualeguaychú.

En Paraná y en varios puntos de la provincia transportistas de carga se manifestarán hoy en rechazo a la decisión de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) de exigir la homologación de carrocerías, enganches y tanques de combustible, entre otros.

La medida es convocada por la Federación Entrerriana de Transportistas de Cargas (Fetac) junto a transportistas autoconvocados, quienes a partir de las 8 realizarán un paro total de actividades de alcance provincial. Habrá una concentración en el acceso al túnel subfluvial, al igual que en Concordia, Chajarí, en el cruce de El Pingo, Victoria, Nogoyá y Gualeguaychú.

El malestar del sector se debe a una reciente resolución de la CNRT que establece el cobro de un impuesto cuando el transportista realiza mejoras en el transporte. Sin la homologación el vehículo no podrá sortear la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y por ende estará impedido parta circular por las rutas del país. “En mi caso me piden una homologación de la carrocería, que ya tiene 700.000 kilómetros, y que ha dado prueba de que es segura. Ahora tenemos que pagar 20.000 pesos para que un taller de homologación, que no sabemos a quien pertenece, nos de esa autorización para poder hacer la VTV. No podemos seguir trabajando”, informó el vocal de la Fetac, Hermes Ludi.

A raíz de estas nuevas exigencias son numerosas las dificultades que se presentan para los transportistas. Ludi graficó esta situación dando un ejemplo: “En los alargues de los chasis, por ejemplo, si se compra un camión que ha sido semirremolque, le sumás el chasis y el acoplado, tenés que alargar una determinada cantidad de centímetros el chasis: para eso también te piden un trabajo especial. Se trata de una reforma que según ellos es segura; hasta ahora no ha habido ningún accidente porque un chasis se quebró y mató a gente en un accidente. Lo que tenés que pagar, porque sino no podés trabajar”, dijo en declaraciones a Diario Uno.

El dirigente cuestionó la decisión del Gobierno nacional a través de la CNRT, porque consideró que se esconde “un negocio. La medida comenzó a regir hace unos días. Sería que esto sea investigado por la Justicia, porque es una organización muy grande”.

En cuanto a la modalidad que tendrá el paro, se especificó que los transportistas se concentrarán en el acceso al Túnel Subfluvial, y en principio pondrá en conocimiento de la medida a los transportistas que circulen por el lugar. “No tenemos ni recursos para volantear, así que visibilizaremos el problema a través del contacto personal. Si quiere y nos acompaña, se quedará a colaborar para que la protesta sea un poco más grande”.

Para el dirigente la resolución en cuestión debe ser derogada, ya que no cumple con su cometido de evitar los accidentes viales en rutas argentinas. Fuente: El Once

