Pampita y Ana fueron huéspedes por un día en El Hotel de los Famosos: la inesperada reacción de los participantes

La conductora cambió de rol y fue con su hija a pasar una noche a la suite. Lissa, Locho, Walter, Alex y Martín fueron los encargados de que estuvieran bien

“¡Vamos a conocer El Hotel de los Famosos!”, celebró Pampita y de inmediato ingresó como huésped con una acompañante muy especial, su hija Ana García Moritán, que este mes cumplirá un año. “Por fin vamos a entrar”, dijo la conductora que por primera vez vería detalles del lugar que desde su rol no había podido conocer.

Apenas la vieron ingresar Lissa Vera, Locho Loccisiano, Walter Quejeiro, Martín Salwe y Alex Caniggia (Majo Martino acababa de quedar afuera luego de una reñida “H”) festejaron. “Tremendo”, dijo en el back el hijo del Pájaro y Carolina Ardohain le dijo a su hija que había muchos “tíos”, en el lugar.

Así, deslumbrados con la pequeña, uno por uno la saludaron, Locho le hizo ruidos con la mano y la boca, “soy el encantador de serpientes pero de bebés”, Alex se ofreció a ser “el tío loco” y recorrieron el lugar, cosa que entusiasmó a la conductora ya que dijo que nunca había estado en varios de los sectores. En el tour, al ingresar a la cocina vieron que había pastas caseras para los adultos y comida para bebés.

Sin darse cuenta Martín le habla con voces extrañas a la nena hasta que en el back recapacita: “Es un bebé, hay que hablarle bien”. La visita caló profundo en él que hasta reconoció que le gustaría tener hijos: “Tengo solo el perro, me falta todo el resto”.

“Ahora estamos de igual a igual y me encanta, porque siempre los vi desde afuera. Ana viene todos los días, aprendió a caminar acá en los jardines del hotel y siempre los ve de lejos a ustedes”, comentó Carolina y les adelantó: “Mañana me quiero relajar así que a Anita se la doy a ustedes”. Como niñeros los ve bien, solo le preocupa que hay “un problema de repertorio”, ya que solo le cantan una canción de Piñón Fijo.

Por unos segundos, regresó a su rol de conductora y llevó ella la charla. “Alex, ¿querrías ser papá?”, quiso saber y él muy seguro respondió : “Sí, de muchos, cuando sea”. Entonces quiso conocer si estaba hablando del presente y él dijo que sí: “Me re encantaría. Carlita, andá preparándote que vamos a tener muchos bebés”.

A la hora de la cena una de las cosas que más le gustó a Pampita fue el silencio: “No hay música, no hay tele. A mí me encantaría estar sin celular, pero tendría que tener a mis hijos cerca, sino me da impresión. Durante la comida, dijo también que le encantaría que haya una mujer en la final y mirando a Lissa, bromeó: “No te quiero meter presión”.

Charla va, charla viene, de golpe cayeron en la cuenta que durante la sobremesa, Anita había tirado su comida. “Hizo un Kandinsky con el brócoli”, bromeó Lissa, y sin dudarlo la mamá de la bebé tomó una servilleta y comenzó a levantar todo lo que había caído al suelo.

Madre e hija durmieron en la suite. Muy atenta Lissa jugó con la nena mientras Pampita se cambiaba para acostarse. “Estoy cumpliendo un sueño, soy fanática de este programa, lo amo, lo miro todas las noches con mi familia cuando llego y es un proyecto soñado. La cama es divina, tiene el mullido justo, está todo limpito, calentito”, dijo ansiosa por acostarse, no sin antes agradecer lo bien que la trataron todos en su llegada.

Según se pudo ver en los avances, las dos pasaron juntas la noche en la suite y Anita habría dormido en la cama con su mamá. Al día siguiente los participantes las despertaron con un desayuno especial y habrá que ver si la conductora podrá relajarse y dejar a su hija con los “tíos” del Hotel. Fuente: Infobae

