//Pampita cruzó a Viviana Canosa por su iniciativa de regalar medias usadas

Pampita reconoció su “sorpresa” por la muestra de caridad de Canosa, quien regala medias usadas y sueltas. “¿No es mejor hacer una vaquita y comprar nuevas?”, se preguntó la modelo y conductora.

Esta semana, Viviana Canosa desconcertó a Luis Novaresio durante un pase entre sus programas, emitidos por América 24. Todo comenzó luego de un comentario del conductor de Debo Decir: “Un misterio doméstico en la vida de cada uno de nosotros que es a dónde van a parar las medias de las que solo nos queda una”, dijo el periodista. Lo que le dio el pie a Canosa para revelar algo insólito: “Yo las dono”, dijo. Y amplió: “Yo antes tiraba la media, pero alguien que hace solidaridad me dijo que me las lleve en la cartera. Vos tenés que decir: ‘Esta media me quedó y esta otra me quedó’. ¿Por qué las vas a tirar? Llevatela en la cartera que siempre hay un niño que lo necesita”, justificó Canosa. “Parece una frivolidad. O sea, capaz que no vas a comprar medias para donar o quizás sí, pero siempre llevá una media en la cartera”, cerró.

Sus dichos no tardaron en repercutir: más allá de las reacciones en redes sociales, Carolina Pampita Ardohain le dedicó unos minutos en Pampita Online (Net TV). “¿Viste que a veces ponés la ropa a lavar y te falta una media? Bueno, lo que hace Viviana Canosa es guardar esa media que le queda, junta dos distintas y las lleva en su cartera. Y cuando va por la calle y ve a alguien que las necesita, las va entregando”, le comentó Cora Debarbieri, una de las panelistas. La conductora, sorprendida, preguntó: “Pero, ¿se las da así, sin combinar? ¿No es mejor hacer una vaquita y comprar medias nuevas?”.

“No sé, es raro. No había escuchado nunca esto, es la primera vez”, agregó Pampita, aunque después prefirió ser conciliadora. “No importa, todo lo que sea donar siempre viene bien y hay que inculcarlo. Cada uno verá qué tiene para donar. Ojalá sean medias iguales y si no, lo que tenga que ser”, cerró la modelo en relación a la iniciativa de la periodista que es mamá de una nena, Martina.

Otra de las voces disidentes a la idea solidaria de Canosa fue la de Elizabeth Vernaci. Con su singular ironía cáustica, La Negra la fustigó: “Vivi cada vez se mejora y se mejora. Ahora cuenta cómo cuando se le pierden las medias ella guarda una sola en la cartera y no importa, se la da a los chicos pobres”, dijo en La Bestia Pop (Pop 101.5). Y luego fue mucho más allá, comparando a Canosa con Micky Vainilla, el personaje discriminador, clasista y de extrema derecha que compone Diego Capusotto en Peter Capusotto y sus videos.

Acostumbrada a las criticas, cuando Viviana había sido invitada a Debo Decir le contestó sin vueltas a Luis Novaresio cuando el periodista le preguntó: “¿Te joroban con el tema del dióxido de cloro?”, en relación al químico no autorizado por el ANMAT. “Pasan tantas cosas en la Argentina, que me van facturando todos los días una nueva. Yo no me lo propongo, porque hay gente que piensa que yo me propongo provocar. ‘Ahora voy a decir tal cosa y tengo pensado tal otra…’ ¡Y no! Me sale como algo natural y genuino. Entonces, es como que todos los días me pueden facturar algo. Pero ya, a esta altura, no es que no me importa nada pero cada vez me importa menos el qué dirán”, aseguró la conductora de Viviana con vos, por A24. Fuente: Teleshow