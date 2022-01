//Ómicron: ¿por cuántos días puede contagiar un caso positivo?

Tercera ola de coronavirus en el país

Expertos coinciden en que se acortaron los tiempos de contagio con la variante ómicron, pero recomiendan seguir usando barbijo y otros cuidados. ¿Qué pasa con las personas asintomáticas?

La variante ómicron continúa desplazándose a gran velocidad en el territorio argentino. Tras una semana con picos de más de 100.000 casos diarios de Covid-19, ayer se registraron 73.319 nuevos contagios, cifra récord para un domingo, y este lunes, se contabilizaron 88.352 contagios.

Dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, fatiga y estornudos son los síntomas más comunes de esta nueva variante de Covid que, según los expertos, duran entre tres y cinco días como máximo. ¿Pero por cuántos días puede contagiar un positivo?

“Como todas las variantes de Covid, 48 horas antes de contar con un resultado positivo el paciente ya puede estar contagiando —explica Ricardo Teijeiro, infectólogo del hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología—. Aquella persona que tiene síntomas contagia más que un asintomático porque elimina más virus”.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que la variante ómicron tiene un período de incubación más corto y, por eso, afirmó que “disminuir el aislamiento de las personas vacunadas es muy seguro”.

En este sentido, Teijeiro enfatiza: “El aislamiento se hace hasta diez días porque es el máximo que una persona puede contagiar. Cuando un paciente transita el virus de manera leve, se hace un aislamiento estricto de cinco días porque con la nueva variante se acortaron los tiempos de contagio. Los restantes cinco días, si bien puede hacer actividad, se recomienda evitar reuniones y hacer uso del barbijo: el contagio es mucho menor”.

Elena Obieta, infectóloga y Jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro, agrega: “En general, el período de mayor contagiosidad se da durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas y las 72 horas posteriores al último síntoma”.

Además, dice que una persona vacunada de forma completa, y que ha recibido su segunda dosis hace menos de cuatro meses, es probable que tenga menos carga viral y por eso se les da un aislamiento menor, de cinco días. Sin embargo, destaca la importancia de los cuidados personales durante los próximos días: “Hay que optimizar e insistir mucho con los cuidados principalmente el barbijo bien puesto, para disminuir la posibilidad de transmitir el virus”.

¿Qué pasa con las personas asintomáticas?

“Inicialmente, creíamos que había diferencias entre sintomáticos y asintomáticos, pero no hay estudios comparativos que lo demuestren. Justamente, el asintomático no se hace test PCR para saber cuánta cantidad de virus tiene. Es probable que los asintomáticos también contagien mucho, la única herramienta que tenemos es la de continuar con los cuidados y el uso de barbijo”, dice Obieta. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com