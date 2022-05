Nuevo sistema de licencia de conducir: Cómo es y qué hacer para recuperar puntos

Aún no se implementa

Consiste en el descuento de puntos por infracciones de tránsito. Cuánto se perderá por cada infracción y cómo recuperar el puntaje. Las provincias tienen 60 días para instrumentarlo.

A través del decreto 242/2022 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional estableció el nuevo sistema de licencia de conducir por puntos, denominado Scoring Nacional, que consiste en el descuento de puntos por infracciones de tránsito.

Si bien este sistema se creó hace más de una década, nunca se había implementado. La semana pasada, en la reunión que mantuvo el Consejo Federal de Seguridad Vial se acordó que una vez que se oficializara el decreto, las provincias deberán a comenzar a trabajar para aplicarlo.

Plazos para la aplicación

Las provincias tendrán 60 días, a partir de este viernes, para implementar el nuevo sistema de scoring a nivel nacional que descontará puntos en la Licencia Nacional de conducir por infracciones, informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Cada jurisdicción deberá, dentro de ese plazo, instrumentar la aplicación según su normativa local, e incluirla a todas las categorías de licencias.

Cómo funcionará el sistema

Cada conductor tendrá una base de 20 puntos en el sistema Scoring. Cuando cometa una infracción, será sancionado y perderá puntaje. Cuánto se le restará cada vez, dependerá de cuán grave sea la falta realizada: a mayor gravedad, más puntos perderá.

Si el conductor pierde los 20 puntos por infracciones acumuladas, quedará inhabilitado para conducir por 60 días. Si pierde el puntaje por segunda vez, el plazo sin poder manejar aumentará a 120 días, y en la tercera, 180 días.

Cuántos puntos se pierden por cada infracción

Circular con licencia de conducir vencida: 5 puntos.

Circular sin la revisión técnica obligatoria (RTO): 4.

Circular en moto sin casco: 5.

Circular sin haberse colocado el cinturón de seguridad: 4

No respetar semáforos: 5.

No respetar límites de velocidad: de 5 a 10.

Conducir bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes: 10

Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida: 20

Participar u organizar picadas: 20.

Cómo recuperar puntos

El sistema prevé mecanismos para recuperar puntos perdidos. Para ello, los automovilistas deberán hacer cursos de seguridad vial.

Los choferes profesionales podrán recurrir a esta opción con una periodicidad anual. Una vez cumplidos los períodos de inhabilitación, y finalizados los cursos, el conductor recibirá nuevamente el saldo de puntos. Fuente: El Once

