«Nuestra política es que paguen los que tienen que pagar», dijo titular de AFIP

fiscalización de actividades

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, afirmó que el foco está puesto en «fiscalizar por actividades», con el objetivo de que «paguen los que tienen que pagar».

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, afirmó que «nuestra política es que paguen los que tienen que pagar» con el foco puesto en «fiscalizar por actividades» y que en el tema precios «el objetivo es encontrar los puntos oscuros de las cadenas de distribución para ver dónde se incrementa tanto el valor».

En un reportaje con el diario Tiempo Argentino, el flamante titular de la AFIP dijo que en el gobierno de Mauricio Macri «hubo gente que le hizo daño al organismo» a través de «gente que ingresó indebidamente en un plan anual de fiscalización a investigar cuentas o personas que no estaban incluidas».

Sobre los objetivos de su gestión, Castagneto afirmó que, como cuestión primordial, «vamos a erradicar la palabra perseguir».

«Tenemos una matriz de riesgo que la vamos a profundizar y vamos a fiscalizar por actividades. Lo que pasa es que los que dijeron que íbamos a perseguir no entienden que nuestra política es que paguen los que tienen que pagar y no pescar dentro de la pecera a aquellos que evaden o eluden. Hay 222 empresas que cuyas declaraciones juradas fueron observadas porque mintieron, declararon mal con respecto a quebrantos o el ajuste por inflación. Estamos avanzando a buen ritmo, pero tiene sus complejidades. Uno no puede cometer errores».

Sobre las empresas que buscan eludir el pago del Impuesto a las Ganancias, el funcionario dijo que «estamos trabajando en eso» y que la tarea se lleva adelante a partir de «muchos sistemas que se cruzan y nos van dando parámetros de las actividades».

«Nosotros hemos acompañado a muchas empresas a través del ATP o por reducción de las contribuciones a la Seguridad Social. AFIP conoce mucho de la vida de las empresas. Y aquí hay que ver los grupos de empresas que articulan entre sí; eso obliga al organismo a tener la inteligencia suficiente para identificar todos los aspectos tributarios vinculados, desde la cuestión de Ganancias hasta el tema de los tributos personales de los directores. Son 740 empresas que denunció el Ministerio de Economía por la triangulación de la facturación», completó.

«El intercambio de información tiene carácter mundial hoy y nosotros participamos activamente. Nos llega la información de las empresas argentinas y nosotros brindamos información respetando los límites legales», subrayó Castagneto.

Sobre la posibilidad de que las empresas se presenten ante la Justicia por el anticipo de Ganancias, el titular de la AFIP señaló que están en conversaciones con la Unión Industrial Argentina y que lo que se busca con esa medida es que el país siga desplegando sus actividades y continúe por esta senda del crecimiento».

«El anticipo corre sobre el impuesto determinado de las ganancias, con alícuotas del 15% o el 25%. Calculamos que se trata de $ 250 mil millones aproximadamente. Es un pago que queremos adelantar para que el país siga desplegando sus actividades y continúe por esta senda del crecimiento», sostuvo. Fuente: El Once

