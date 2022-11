Nogoyá vivirá en Noviembre la Segunda Jornada de Atletismo Infantil

Ciudad

En este sentido, describió: “Una experiencia personal que atravesé hace 3 años atrás, fue que sufrí un grave accidente que solo con el milagro de Dios hoy puedo estar acá. Recuerdo que los médicos siempre me decían que en mi recuperación fue fundamental haber realizado este deporte que es el de correr, por eso invito a las familias a que manden a sus chicos a realizar deportes, porque en mi caso, correr me cambió la vida”.

Consultado por quiénes lo acompañan en la parte organizativa, describió: “Las personas que me acompañan es mi familia, desde la previa del evento está mi señora que me apoya, ayuda y me da sugerencias, luego durante el evento cuento con tres profesores de educación física y otras familias que se distribuyen en los diferentes roles”.