«No me dejaron continuar el proyecto», el descargo de Battaglia contra la dirigencia de Boca

El ex-entrenador del Xeneize difundió un comunicado despidiéndose de la institución y apuntó al Consejo de Fútbol: «Boca es mi casa y ustedes mi familia, llevo estos colores en la sangre y en el corazón», señaló.

Sebastián Battaglia y el último adiós en Boca. El León, en su Instagram personal, se expresó acerca de su despido de la institución, le agradeció a todo el mundo Xeneize por este tiempo y no mencionó al Consejo de Fútbol en su comunicado.

Battaglia se despidió de Boca con una fuerte frase

El León escribió en su red social: «Hoy toca despedirme de este club, que como todos saben es mi casa, me recibió a los 15 años y me hizo crecer tanto profesionalmente como persona, viví muchas alegrías como jugador y esta última etapa las viví como técnico, me llevo el cariño y el amor incondicional de toda la gente. Como dije anteriormente, Boca es mi casa y ustedes mi familia, llevo estos colores en la sangre y en el corazón», comenzó.

o, se encargó de agradecerle a casi todas las patas del club, pero se olvidó de Consejo de Fútbol: «Quiero agradecerle a los jugadores, a mi cuerpo técnico, a todo el staff, utileros, cuerpo médico, nutricionistas y psicólogos, por su aporte y esfuerzo para ayudarme a cumplir los objetivos. No quiero dejar de agradecerle a mi familia y amigos que siempre me acompañaron y apoyaron».

«Hoy me voy tranquilo con el trabajo realizado, mis convicciones nunca las voy a traicionar y sobre todo me voy convencido de este proyecto que lamentablemente no me dejaron continuar. A cada uno de los socios dueños del club e hinchas de Boca, que estuvieron incondicionalmente alentando sea cual fuera el resultado, no tengo más que palabras de agradecimiento y admiración. Ojalá más adelante nos volvamos a encontrar?. ¡Gracias por todo y aguante Boca!», cerró Battaglia. Fuente: Super Deportivo

