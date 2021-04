//Negociaciones salariales: comercio pide 36% y doble cláusula de revisión

Paritarias

La negociación de la paritaria mercantil es la más importante del país debido a que en la actividad hay 1,2 millón de trabajadores. Otra paritaria que está cerca de arrancar es la de la Alimentación que pedirá 35% de suba.

A partir de los datos de inflación de los primeros meses del año, parece consolidarse un nuevo piso del 35% en las negociaciones salariales. Además, algunos gremios quieren cláusulas que obliguen a dos revisiones de la paritaria en el año que se extienda el acuerdo.

El Sindicato de Comercio, que lidera Armando Cavalieri, envió una nota a las tres cámaras empresarias del sector reclamando una recomposición salarial del 36% y doble cláusula de revisión, en noviembre y enero.

La negociación de la paritaria mercantil, la más importante del país debido a que en la actividad hay 1,2 millón de trabajadores, en los hechos todavía no arrancó.

«Primero tenemos que reunirnos las tres entidades empresarias para acordar una contrapropuesta», dijo a Clarín Gerardo Díaz Beltrán, presidente de CAME.

En el sindicato advirtieron: «Nuestro piso es 35%». Está en línea con lo que firmaron la UOCRA y la UOM.

Pero Díaz Beltrán cuestionó que se tome como referencia otras paritarias. «Lo que importa es qué es lo pagable y lo que después se pueda cumplir, y no cerrar algo que después no se pueda pagar», sostuvo el directivo de CAME.

Otra paritaria que está cerca de arrancar -ahora en mayo- es la de la Alimentación.

En la Federación de Trabajadores de la Alimentación, que conduce el cordobés Héctor Morcillo, adelantaron que pedirán «no menos de 35% y con doble cláusula de revisión».

Pero para definir qué incremento reclamarán, esperarán a conocer el porcentaje de inflación de abril.

«Si el porcentaje está arriba de 3,5 ó 3,8 ahí deberemos ajustar el pedido», dijeron. La cifra final deberá ser definida por el plenario de secretarios generales de la federación.

Otros gremios se encaminan a exigir incrementos mayores. «Con la inflación que tenemos ahora el piso deberá ser 40%, con revisión», señaló Pedro Milla, secretario general de la Federación Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles.

La negociación petrolera por la paritaria 2021 tiene que arrancar también en mayo. Pero hay un problema: los sindicatos de la actividad están aún reclamando el diferencial por la paritaria de 2020, que les quedó corta.

La semana pasada la Federación y los sindicatos de las provincias donde están los principales yacimientos -Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro- iniciaron un reclamo y enseguida el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, por 15 días.

Los gremios reclaman una suba del 30% para compensar lo que dicen haber perdido en 2020. «Y las empresas con yacimientos y las refinerías ofrecen negociar de acá para adelante, no quieren mirar para atrás», indicó Milla.

«Si siguen en esa posición vamos a terminar con medidas de acción directa», añadió.

Esta semana, además, arrancan las negociaciones salariales los gremios ferroviarios. «Queremos que el aumento acompañe la inflación», señalaron en la Unión Ferroviaria, sin precisar la cifra que reclamarán.

La Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, por otro lado, se encuentra en «estado de alerta» porque aún no logró cerrar su paritaria con las empresas de distribución privadas, transporte y generación bonaerenses. Fuente: Clarín

