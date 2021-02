//Nazarena Vélez grabó a su hija Barbie lavando los platos: “Me da asco”

Sin que se diera cuenta

En las imágenes se ve a la joven, haciendo la tarea con guantes y charlando con su abuela. “Yo no puedo lavar sin guantes. Me da un asco, me da asco tocar la mugre”, expresó Barbie.

Nazarena Vélez recibió la visita de sus papás y su sobrina Bianca y como la ocasión lo ameritaba, organizó una gran cena familiar. Barbie Vélez estuvo presente en la reunión y quiso ayudar a limpiar los platos. La participante de Corte y confección famosos no se dio cuenta de que su mamá la estaba grabando y reveló un secreto en sus historias.

Al finalizar la cena, Barbie decidió hacerse cargo de los platos mientras charlaba con su abuela. A la mujer le llamó la atención que su nieta limpiara con guantes y la felicitó por la constancia para cuidarse las manos.

Sin embargo, la hija de Nazarena le indicó que no era por eso, sino porque le daba cosa tocar los desperdicios de comida. “Yo no puedo lavar sin guantes. Me da un asco, me da asco tocar la mugre”, expresó Barbie sin notar que su mamá la estaba grabando e incluso hizo un sonido de desagrado de sólo pensarlo. Rápidamente su mamá lanzó una carcajada y la participante de Corte y Confección también se rió ante la cámara.

Hace unos días, Nazarena se sinceró con sus seguidores sobre un problema de salud que padece hace algún tiempo y que comparte con su hija. “Me duele la cabeza de una manera”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram. “Hace días, porque empecé con mi período de migrañas y estoy en esos momentos, en esos días mierd*, donde me empieza a doler la cabeza por nada. Empiezo el día así y termino el día de la misma manera”, relató. Fuente: El Trece

