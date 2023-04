Nahir Galarza desmintió publicaciones desde la cárcel: “Me quieren hacer daño”

“No tengo celular. Ni con mi mamá pude hablar. Y el teléfono fijo del penal es para que todas podamos usarlo”, aseguró Nahir Galarza, tras las publicaciones que circularon en redes sociales y que fueron atribuidas a ella.

“Es todo mentira”, sentenció en relación a las fotos que fueron divulgadas con un círculo negro sobre la imagen de su padre. Nahir, en comunicación con, consultó si se dieron a conocer los resultados de las pericias psicológicas que hablaban de abuso infantil, esquizofrenia y un aborto obligado. “Cuando decido no dar notas desde hace tiempo es para que dejen de hablar de mí, pero esto no para y encima son falsedades”, manifestó la joven al sitio informativo.

Las autoridades de la Unidad Penal Nº de Mujeres de Paraná, donde está detenida, la autorizaron a que hablara con Infobae pero sólo para desmentir la falsedad que la afecta.

La joven de 24 años, condenada el 3 de julio de 2018 a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido el 30 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, se quedó estupefacta cuando se enteró de las noticias que se publicaron sobre ella.

“No tengo redes. No tengo celular. Y trato de que no me lleguen malas noticias. No sabía nada de las fotos que publicaron, que por lo que me contaste son de mi cumpleaños de 15. Es mentira todo. Esas redes no son mías. Más allá de mi distanciamiento de mi padre y que me quiera cambiar el apellido (Ndr: hace más de un año acusó a su padre policía Marcelo Galarza de ser el verdadero asesino), me parece superinfantil todo ese tema de la foto. Y sigo siendo Galarza, aunque haya iniciado el trámite para usar el apellido de mi madre (Kroh) porque es un proceso largo. Me parece que es más una estrategia de otra persona porque no perderia tiempo haciendo este tipo de publicaciones. Es un secreto judicial. No lo puedo creer. Me quieren hacer daño y creo que alguien se hace pasar por mí en las redes sociales”, expuso.

Para Nahir, es “Jorge Zonzini”, su antiguo representante, el que hace llegar tales informaciones a los medios. “Me tiene cansada porque me quiero alejar de todo eso y parece que él hace hasta lo imposible para que no se termine nunca y encima no tengo relación con esa persona, no hablo ni le paso información ni tengo nada que ver con él. Desde hace varios años viene usando mi nombre y mi imagen para sus propios fines, ya sea libro o lo que sea, y todo sin mi consentimiento. Quiero que me deje en paz y deje de hablar de mí”, sentenció.

Las pericias

Las pericias psicológicas a las que Nahir fue sometida sostienen que la joven ve a Fernando Pastorizzo, asesinado hace casi cinco años y medio, que se choca con él, que la persigue. Que se le aparece un fantasma al pie de la cama. Que tiene alucinaciones y rasgos autistas y esquizofrénicos.

Eso dicen los informes que fueron presentados por su defensa ante la Corte Suprema de Justicia, con la intención de que revocaran el fallo, a partir de los informes de del médico psiquiatra Enrique Stola y la Licenciada Alicia Castro.

“Inventan y mienten sobre mi sin darse cuenta el daño que causan porque estoy en una cárcel cumpliendo condena, entonces no sé qué es lo que más están buscando. Sigue pasando el tiempo y siguen hablando y no tengo nada que ver con todo lo que se dice en este tipo de publicaciones”, aclaró la joven al apuntar que tales informes deberían “mantenerse bajo secreto en la Justicia”.

También desmintió que hubiera “estallado de ira” y que “exigiera”, como se difundió, ser trasladada de la Unidad Penal Número 6 hacia otra cárcel. “No exigí nada. Nunca exijo nada”, aseguró.

“Experiencias extrañas”

Consultada a Nahir por las “experiencias extrañas” que dice haber visto, ella contó: “De ver cosas, de que se cierre la puerta, que se abra, que me golpean la puerta y no hay nadie… una vez vi una persona sentada en la cama… He visto gente pasar por el pasillo… he sentido el perfume de alguien, de Fernando sentí muchas veces”.

Según sostuvo, estando en la cárcel también habría advertido la presencia de su ex. “Estando acá, una vez lo vi también y me choqué con él, cuando me pasaba eso no sabía qué hacer y después estaba llorando como una hora”, contó.

Y continuó: “Me quedé `tocada´ esa vez que lo choqué. En la comisaría también me pasaba. En mi casa (antes del hecho, diciembre 2017) me pasó una vez antes de venir acá, yo estaba en mi pieza, estaba estudiando y empecé a escuchar ruidos, que estaban revolviendo las cosas, yo pensé que estaban entrando a robar y me tapé la cabeza y empecé a llamar a mi mamá por el WhatsApp. Después escuché, por la ventana que da a la calle que el árbol chocaba con la ventana y yo me largué a llorar y mi mamá se quedó conmigo, A la mañana abrí la ventana y el árbol estaba re lejos, era imposible que tocara la ventana, estaba paranoica, tenía mucha ansiedad, no sé qué me pasaba”. Fuente: El Once