//Nadó y sacó “de tiro” un surubí de 17 kilos que flotaba atorado con una tortuga

Ocurrió en el río Uruguay

El insólito hecho ocurrió en el río Uruguay y el pescador es oriundo de Villa del Rosario. Según contó, nadó unos 100 metros y tomó de la boca al surubí que se había atorado con una tortuga y flotaba en la superficie. El relato.

Una insólita captura de un surubí de 17,5 kilos ocurrió este fin de semana, a orillas del río Uruguay, más precisamente, en la zona de la ciudad federaense de Villa del Rosario. Un pescador observó al enorme surubí que flotaba en el agua y nadó unos 100 metros para retirarlo con sus manos del río.

Según contó, al llegar a la orilla, se dio cuenta que el surubí estaba flotando porque se había atorado con una tortuga que intentaba devorarse, pero no había logrado comerla y por tal motivo, el pez flotaba con su presa en la boca.

Luego de volver a nado a la costa con el surubí, otras personas que estaban en el lugar, se sacaron fotos y se hicieron fama de la captura. Sin embargo, RadioCity reveló el testimonio del verdadero pescador: Santiago Soto, quien relató lo sucedido.

“Lo saqué yo con la mano nomás, a nado. El surubí estaba atorado con una tortuga y flotaba, pero estaba vivo. Se ve que no la pudo tragar”, dijo Santiago y agregó que “me tiré al río y lo agarré de la boca y lo traje a rastra para la orilla. Estaba a unos cien metros de la playa”, contó. Fuente: El Once

