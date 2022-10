Murió una fisicoculturista argentina luego de una competencia en Brasil

Una fisicoculturista argentina, Johana Colla, de 30 años, murió en Brasil luego de salir subcampeona en un torneo. Hasta el momento no hay información oficial sobre qué causo su muerte.

en la categoría Woman´s Physique. A la espera de los resultados de la autopsia, familiares y seres queridos de la mujer han iniciado una campaña en redes sociales para recaudar fondos y ayudar a sus dos hijas.

Colla, que vivía en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, había conseguido un extraordinario segundo puesto en el certamen que se realizó en San Pablo. Incluso había compartido un video en el que se mostraba muy feliz de su logro, sobre todo teniendo en cuenta que en este universo de torneos es muy difícil la financiación de no ser por la ayuda de algunos sponsors.

Hasta el momento no hay información oficial sobre qué causo su muerte. Pese a que algunas versiones indicaban que se trató de un problema cardiaco, la familia pidió aguardar los resultados de la autopsia para saber con precisión qué fue lo que sucedió.

En uno de sus últimos posteos en redes sociales, Johana, quien daba rutinas de entrenamientos personalizadas, se había mostrado muy entusiasmada de cara su debut en el escenario brasileño: “PAZ Y TRANQUILIDAD es lo que hoy necesita mí cuerpo y mente para dar lo mejor lo estoy logrando ganando cada día una batalla más contra mí misma. YO SIEMPRE PUDE, PUEDO Y PODRÉ”.

Antes, la mujer que además es madre de dos niñas menores de edad, había conseguido un segundo puesto en el torneo que se realizó este año en Villa Carlos Paz, Córdoba, por lo cual no se trata de una inexperta en el fisicoculturismo, sino todo lo contrario ya que hacía cerca de 10 años que había iniciado en este mundo.

Además, en las redes sociales solía compartir parte de sus entrenamientos en el gimnasio: “Estamos un poquito más cerca que antes y aunque quiera bajar los brazos no puedo hacerlo porque amo mi trabajo, mi total estilo de vida es este”, había comentado en una de estas publicaciones. “Con el alma gente porque si hacés algo es para dar todo sino no lo hagas a medias no sirve”, sostuvo en otro posteo, orgullosa del estilo de vida que llevaba adelante.

El fisicoculturismo es una forma de vida que llevan adelante millones de personas en todo el mundo que busca moldear su cuerpo de manera perfecta. Para esto, quienes lo practican se someten a estrictos regímenes de entrenamiento y alimentación que les permiten poder subirse al escenario para lucir un cuerpo que pocos consiguen desarrollar. Allí, un grupo de jueces los califica y luego se entregan premios a los mejores, publicó Infobae.