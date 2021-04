//Murió joven actriz: Amii Lowndes se desplomó en jardín de la casa de sus padres

Hallaron muerta a Amii Lowndes, actriz de Skins y Dr. Who. Falleció en el jardín de la casa de sus padres a causa de unas convulsiones por una epilepsia que no fue diagnosticada. Tenía 29 años.

La actriz de Doctor Who, Amii Lowndes, murió con sólo 29 años de edad tras sufrir dos ataques de epilepsia no diagnosticada: se desplomó en el jardín trasero de la casa de sus padres.

Según informó The Mirror, Amii Lowndes se desplomó en el jardín trasero de la casa sus padres a causa de la muerte súbita e inesperada por epilepsia, enfermedad que mata a unas 600 personas al año en el Reino Unido.

A pesar de haber tenido dos crisis, una de ellas sólo 13 días antes de su muerte, los médicos no le habían diagnosticado epilepsia.

La familia de Amii dice que no tenía ni idea de que los ataques podían matarla, y están presionando para que haya una mayor concienciación sobre la SUDEP (muerte súbita inesperada en la epilepsia).

Su madre, Bea, dijo: «Amii tuvo por primera vez un ataque en 2018, pero solo nos enteramos de la SUDEP cuando murió». «Tanto ella como nosotros habríamos querido tener la oportunidad de saber que las convulsiones, al igual que los ataques cardíacos, pueden ser fatales. Nada nos devolverá a Amii, pero si podemos salvar a otra familia que pase por nuestro dolor, merecerá la pena».

Amii, que también tuvo papeles en Casualty y Skins, se desplomó en Bristol tras regresar de su casa en Londres durante la primera cuarentena.

El forense escuchó que después de su segundo ataque en mayo de 2020, la actriz que apareció en Doctor Who murió a los 29 años tras sufrir dos ataques de epilepsia no diagnosticados. El neurólogo no diagnosticó la epilepsia a pesar de sus síntomas característicos. Tras un segundo episodio, no se le administró la medicación antiepiléptica recomendada. Sin embargo, en la investigación se dijo que era «improbable» que la falta de tratamiento condujera directamente a su muerte unas semanas después, el 15 de junio.

La juez de instrucción Maria Voisin dijo que no creía que la falta de diagnóstico y tratamiento de la epilepsia de Amii alcanzara el umbral para concluir que su muerte había sido causada por negligencia.

Quién fue Amii Lowndes

Amii, a quien también le gustaba dibujar, pasó siete años como recepcionista y administradora de desarrollo de negocios para RADA, donde se había formado. Apareció en Doctor Who junto a Peter Capaldi en 2014 pero, como fan de Shakespeare, lo que más quería era seguir una carrera teatral.

Sus compañeros, que la describieron como «un rayo de sol», planean colocar placas en los asientos del teatro en su memoria. La familia tiene previsto colaborar con la organización benéfica SUDEP Action para hacer frente a las muertes evitables. La fundadora Jane Hanna dijo: «Algunas muertes no son evitables, pero la mayoría probablemente sí».

Bea contó cómo su muerte había devastado a la familia, incluidos su padre John y su hermano Ashley. Dijo: «Perderla nunca estuvo en los planes. Era muy divertida, estaba llena de vida y tenía muchas ideas. Sentimos su pérdida en todo momento».

Más de 600.000 personas en el Reino Unido padecen epilepsia, en la que las explosiones repentinas de actividad eléctrica en el cerebro provocan ataques. En la mayoría de los casos se desconoce la causa de la epilepsia. La PEAD se cobra la vida de una de cada 1.000 personas con esta enfermedad.

Los activistas afirman que al menos cuatro de cada diez muertes por SUDEP podrían evitarse con acceso a atención e información. Fuente: Exitoína

