Murió Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, falleció este domingo a los 93 años, informaron a Télam fuentes cercanas a la referente de los Derechos Humanos.

Al respecto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, contó que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo «tenía enfermedades crónicas que en las últimas semanas tuvieron un considerable retroceso» y que por eso había sido internada.

El funcionario agradeció a «todo el personal y equipo médico que la atendió, la cuidó y nos ayudó con tanto amor durante todo este tiempo».

La semana previa a esa internación, la dirigente había encabezado la marcha que realiza todos los jueves, y en esa ocasión habían invitado a estudiantes secundarios para que expusieran sobre las tomas de escuelas en la ciudad de Buenos Aires.

El día anterior a esa actividad, el miércoles 5 de octubre, Bonafini había asistido al Centro Cultural Kirchner (CCK) para presenciar la inauguración de la muestra fotográfica que expuso en imágenes su biografía, titulada «Hebe de Bonafini, una madre rev/belada».

En la presentación, se refirió a su historia y a la de su familia, y agradeció al ver las fotos que captaban momentos de su vida y las de sus hijos Jorge Omar y Raúl Alfredo, secuestrados y desaparecidos por la dictadura cívico militar. «Me olvidé de quién era el día en que ellos desaparecieron, nunca pensé más en mí», dijo Bonafini en ese evento del CCK.

Al repasar su biografía, contó que sus padres y su abuela le habían enseñado «el valor del trabajo» mientras que sus hijos desaparecidos le enseñaron «lo que es la política».

Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre. pic.twitter.com/TVUfmywmAi — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 20, 2022

Hebe de Bonafini en Paraná

Hace algunos años, Hebe de Bonafini estuvo en la ciudad de Paraná. Su visita se dio cuando estaban por cumplirse 40 años de la primera marcha en Plaza de Mayo.

«Nuestros hijos nos enseñaron a las madres, la solidaridad, la lealtad, la política como forma de vida, de lucha, que es una parte integral de la vida. El que no hace política, no sabe lo que se pierde», había dicho en su disertación en la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Fuente: El Once

Video:Hebe de Bonafini en Paraná

