Murió Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort: cayó desde un balcón

Ocurrió en Buenos Aires

Gustavo Martínez, murió al caer del balón del departamento en que vivía en el barrio porteño de Belgrano. Era tutor de Martita y Felipe, los hijos del empresario fallecido en 2013. Se investigan las circunstancias de su deceso.

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de los hijos del empresario fallecido en 2013, murió este miércoles en el barrio de Belgrano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Personal del Sistema de Atención Médica (Same) constató la muerte de Martínez en Sucre al 1900. La policía sospecha que cayó al vació desde el balcón de su departamento, ubicado en el piso 21, por causas que la Justicia intenta determinar.

La investigación del hecho, en una causa caratulada hasta el momento como averiguación de causales de muerte, quedó a cargo de la fiscal Laura Belloqui, de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°59, que dispuso también la intervención de una brigada de la División Homicidios de la fuerza porteña.

Fuentes policiales revelaron que enel departamento donde vivía el empresario con los dos menores, informaron, no se observan signos de violencia o desorden. Sin embargo, en uno de los balcones que dan hacia el frente de la calle Sucre, la que sería su habitación, se encontró la red protectora cortada.

Pese a que fueron pareja solo 4 años, Martínez fue muy importante en el tramo final de la vida Fort. Se había transformado en un hombre de su máxima confianza y tanto es así que poco antes de su muerte el empresario de la industria del chocolate y mediático lo nombró tutor de sus hijos en caso de que le pasara algo.

Fort murió el 25 de noviembre de 2013 luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Sanatorio de la Trinidad, donde se encontraba internado por una fractura de fémur periprostética. Luego de la muerte del chocolatero, Gustavo Martínez obtuvo la custodia legal de Martita y Felipe.

En 2017 , en el programa de Mirtha Legrand, Martínez contó cómo llevaba adelante la crianza de los chicos y recordó el momento en el que les tuvo que contar que su papá había muerto. “Ellos siempre hicieron terapia, entonces llamé a la psicóloga de Feli y le pregunté: ‘¿Cómo manejo esto?’ y ella me respondió: ‘Con la verdad’.

«Felipe me dijo: ‘Ya sé lo que me vas a contar, que papá falleció’. En ese instante Martita se echó a llorar. Fue muy duro”, contó Martínez, quien confesó que Fort fue muy importante en su vida: “Fue una de las personas que más quise, lo quise un montón, con sus cosas y las mías, y yo creo que él también me quiso”, contó. Fuente: La Capital

