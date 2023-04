Mundial Sub 20: Mascherano partirá a Europa para negociar por sus mejores juveniles

El DT del seleccionado nacional Sub 20 de fútbol, buscará lograr la convocatoria de los nombres que están en duda para la cita mundialista. Quienes son esos jugadores y las chances de que los cedan.

Falta menos de un mes para el debut en el Mundial Sub 20. Javier Mascherano ya sabe cuáles serán sus adversarios en el grupo A, contra quién debutará, y corre contra el tiempo para poder acomodar el plantel. El entrenador dio una lista preliminar el martes de 37 jugadores en la que se encuentran varios chicos que juegan en el exterior.

Como la FIFA no puso en esta oportunidad el Mundial Sub 20 en su calendario, los clubes no tienen obligación de ceder a sus futbolistas y, entonces, las negociaciones para que los chicos puedan venir están a la orden del día. Ya hay un pacto (de palabra y también firmado) para que los que actúan en nuestro país estén a disposición de Mascherano. Pero el problema es con los clubes europeos, señaló Olé.

En la semana, desde la AFA consiguieron ganar el primer partido con un jugador clave y de clase: Matías Soulé. El delantero de la Juventus mostró siempre sus ganas de ser parte del Mundial, se lo hizo saber a los dirigentes y el club italiano accedió a cederlo, más allá de que está en las etapas finales de la Serie A (marcha tercero, en puestos de Champions) y en semis de la Europa League.

En la misma línea que Soulé, estarían los casos de Máximo Perrone (Manchester City), Valentín Carboni (Inter), Franco Carboni (Monza), Julián Aude (Los Ángeles Galaxy) y Luka Romero (Lazio). Pero hay tres jugadores que están muy complicados, y por eso Javier Mascherano decidió tomarse un vuelo el lunes para tener charlas en Inglaterra y en España.

.

Alejandro Garnacho

Si el Manchester United lo cede, sin dudas que es el jugador argentino de mayor renombre para este Mundial. Pero el club inglés, por ahora, se muestra muy duro. Al delantero aún le quedan diez días de recuperación de su lesión en los ligamentos de su tobillo derecho, algo que le impidió ser parte de la última convocatoria de la Selección Mayor.

En Old Trafford creen que van a necesitar a Alejandro en la recta final de la Premier y de la FA Cup. Justamente este último torneo puede ser la llave para Garna: el domingo juegan las semifinales el United ante el Brigthon. Si el Manchester se queda afuera -como ya le ocurrió en la Europa League-, las chances de que lo cedan crecerán.

.

Facundo Buonanotte

Es otro de los jugadores fundamentales para Mascherano y para que el equipo pueda tener un buen rendimiento. Fue parte del Sudamericano fallido en Colombia porque recién se estaba realizando su transferencia de Rosario Central al Brigthon. Pero en el torneo clasificatorio casi no jugó: sufrió traumatismo de columna cervical y cráneo durante el partido ante Paraguay, y debió abandonar el campeonato.

En el Brigthon va siempre al banco, disputó un puñado de partidos, pero como el club está peleando por las semifinales de la FA Cup y por meterse en copas europeas (hoy está en el séptimo lugar en la Premier, por lo que se estaría clasificando para la Conference League) , los dirigentes dudan.

.

Nicolás Paz

El volante del Real Madrid también está complicado. Si bien el joven de 18 años no forma parte del plantel de Carlo Ancelotti (más allá de haber ido al banco en alguna oportunidad), sí es importante en el Real Madrid Castilla, el equipo que conduce el histórico Raúl, que está peleando el ascenso de la Tercera categoría a la Segunda. En AFA creen que podrán convencer al Madrid de que lo cedan, como ya ocurrió en el Sudamericano, pero las primeras impresiones no fueron las mejores. Fuente:Super Deportivo

