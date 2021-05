//Moria Casán sorprendió con una foto de su infancia y destacó su rasgo más fuerte

¡Agarrate!, indicó

Sorprendió a sus seguidores con una foto que compartió a través de las redes sociales. «Mi primera comunión con conjuntivitis, comenzando a tener mi ojo asiático», escribió junto a la postal.

Moria Casán vuelve a sorprender a sus seguidores. Esta vez, con una foto de su infancia, precisamente, de su primera comunión. Vestido blanco y rosario en mano, completan la tradicional foto religiosa, en la imagen que la one subió a su cuenta de Twitter.

Claro que, fiel al estilo de la diva, la publicación no terminó en la foto. Al contrario, sumó un comentario con detalles de la comunión y de un rasgo de su rostro que Moria considera el «más fuerte».

«Mi primera comunión, con conjuntivitis, comenzando a tener mi ojo asiático, que fue, es y será? lo más fuerte que tengo», comenzó.

Y tras sembrar la duda, completó: «¡La mirada! Agarrate cuando se me agrandan. Lo verdes que son mis eyes. No mis dólares, que lástima. Lagrimea mi pussy».

No es la primera vez que Moria hace referencia a una imagen de su infancia. Días atrás, lo hizo con una foto de su fiesta de quince años.

«Mis 15, ja! Vestido azul de plumeti con gran moño que marca cintura y termina atrás, zapatos de gamuza azul Modo Elvis, collar de cristal de roca, esclava de oro en brazo izquierdo, obvio, nunca blanco, no era virgen of course», escribió en esa publicación. Y sumó: «Muero de amor y siempre frente a mi amor (?) Ternura total me besaría toda». Fuente: El Once

