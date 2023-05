Morena Rial visitó a su padre internado: publicó foto y emotivo mensaje

El problema cardiaco que Jorge Rial (61) tuvo en Colombia hizo que Morena Rial (24) viajara de urgencia a Bogotá para acompañarlo. La joven publicó una foto tomándole la mano en la sala de unidad coronaria de la clínica en donde se recupera de un episodio cardíaco. «Te amo, no nos faltes nunca”, escribió junto a la imagen.

El corazón de Jorge Rial tuvo en vilo a sus seres queridos el fin de semana, cuando quedó internado en coma.

Por eso, el médico mediático Guillermo Capuya viajó a Colombia para seguir de cerca su evolución.

“Todo empezó el sábado a la tarde cuando se descompensó. Él iba a hacerse un estudio donde se evalúan las arterias coronarias y para ver a través de esas imágenes cómo está el corazón. Ahí hizo una descompensación, lo llevaron a otra sala yo me contacté con los médicos, al principio a la distancia que no me conocían fue medio una lucha pero después pude hablar bien y me explicaron que tenía una arteria obstruida que le colocaron un stent y Jorge fue despertándose de esa situación por suerte”, había contado. Fuente: Ciudad