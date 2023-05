Morena Rial contó cuál es el nuevo trabajo que tiene en Buenos Aires

“¿Vos hoy de qué te ganas la vida?”, le preguntaron a la influencer, quien respondió: “Yo trabajo en las redes sociales, no tengo problema por eso, aparte me ayuda mi papá”.

“¿En algún momento tu papá te pidió que bajes el perfil en los medios?”, le consultaron entonces a Morena, quien remarcó en diálogo con LAM: “Él es el famoso”.

“Y él habilitó a que nos metamos en el medio o no. Mi hermana es perfil bajo y yo alto, a mí no me van a venir a decir qué tengo que hacer”, sentenció sobre su padre.

Morena Rial contó que está en pareja y dio detalles

Morena Rial contó en una entrevista con LAM que está en pareja después de sufrir fuertes acusaciones y denuncias en su contra.

“¿Hoy estás en pareja o saliendo con alguien?”, indagaron y la joven contestó: “Sí, estoy en pareja, muy bien. Todavía no estamos conviviendo y mi papá todavía no lo conoce”. Fuente: Ciudad