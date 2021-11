//Moratoria 2021: más de 120.000 entrerrianos regularizaron sus deudas

Impuestos provinciales

Finalizó el Régimen Especial de Regularización de Deudas que instrumentó la ATER. “En la provincia se confeccionaron más de 120.000 planes y en Paraná, aproximadamente 26.000 planes”.

Finalizó el Régimen Especial de Regularización de Deudas, que estuvo vigente por cinco meses, y que permitía la cancelación voluntaria de obligaciones de pequeños, medianos y grandes deudores, otorgando hasta 36 cuotas e importantes reducciones de multas e intereses para los grupos de contribuyentes más pequeños.

“Damos finalización este martes a los últimos turnos de grupos de contribuyentes que solicitaron la cita previa, lo que nos permitió ordenar la atención personalizada al ciudadana, porque otros lo hicieron por medios electrónicos”, comunicó el Director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Cdor. Germán Grané. Y en ese sentido, reveló: “En la provincia se confeccionaron más de 120.000 planes y en Paraná, aproximadamente 26.000 planes”.

En la oportunidad, Grané destacó “el compromiso de los trabajadores del organismo, los que desde el día uno de la pandemia, rápidamente nos adaptamos a los criterios electrónicos y al punto que el 74% de los planes que se suscribieron por este Régimen se hizo por medios digitales o electrónicos”.

Por su parte, la directora de Interior de ATER, Cdora. Marianela Jacob, ponderó como “positivo” al balance tras el cierre del Régimen “sobre todo para aquel pequeño contribuyente que a raíz de la pandemia pudo regularizar alguna cuota de algún plan que por alguna razón particular no pudo hacerlo, sobre todo en lo relacionado con impuestos inmobiliario y rural y dominios de automotor”.

Y agradeció “el esfuerzo de los entrerrianos que no dejaron de pagar sus impuestos y aprovecharon la posibilidad que les dio el gobierno provincial para regularizar esa deuda que había dejado de pagar, con importantes beneficios”.

Sobre los intereses por mora en los impuestos provinciales

“Las obligaciones tributarias, que son los recursos que el Estado necesita para funcionar, tienen fechas de vencimiento, las que si no se cumplen en tiempo y forma dan lugar a lo que se denomina accesorios; muchas veces se mezclan las multas y los intereses, que son los que corresponden por ley conforme a la vinculación de la tasa del Banco Nación y homogeneizados con otras administraciones tributarias del país”, explicó el titular del ATER.

“El incumplimiento en tiempo y forma genera los accesorios que no solo es la tasa de interés, sino también la multa por el incumplimiento en tiempo y forma con la obligación fiscal. Por eso hacemos hincapié para que el vecino trate de sostener su situación de regularidad fiscal, no solo por las multas e intereses, sino también porque el cumplimiento con la ATER tiene posibilidades de acceder a descuentos de hasta el 15% del tributo, según el momento en el que pague el contribuyente”, informó al respecto. Fuente: El Once

