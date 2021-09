//Monotributistas: claves para pedir el crédito a tasa cero

Inscripción a través de AFIP

Más de 155.000 monotributistas accedieron a los créditos a tasa cero. Todavía hay tiempo hasta el fin de año para poder acceder a la ayuda económica que otorga el Gobierno. Siete respuestas a preguntas claves para pedirlo.

Este año más de 1,5 millones de monotributistas se encuentran habilitados para solicitar los Créditos a Tasa 0%. Los requisitos para acceder al Crédito Tasa Cero de AFIP resultan similares a las del año pasado, donde con éxito esta línea de créditos, benefició a más de 500.000 monotributistas.

Monto

Consistirá en una financiación cuyo importe, según cada categoría, no podrá exceder de:

– Categoría “A”, un límite máximo de $90.000;

– Categoría “B”, un límite máximo de $120.000 y

– Restantes categorías, un límite máximo de $150.000.

El monto mínimo es de $10.000 y la categoría del monotributo que se toma en cuenta para determinar el monto máximo del crédito será la vigente al 30 de junio, antes de la recategorización de mitad de año.

Devolución

Los solicitantes contarán con el beneficio de 6 meses de gracia para el primer pago y la devolución se realizará en 12 cuotas fijas sin intereses, condiciones que resultan sumamente interesantes en el contexto inflacionario de Argentina.

Quiénes pueden acceder

A diferencia de lo establecido el año pasado, se fijaron límites menos restrictivos ya que pueden tramitar un crédito a tasa cero quienes hayan facturado hasta un 20% más que el piso de su categoría.



Fecha limite

Hay tiempo para solicitarlo hasta el 31 de diciembre de 2021, ingresando al servicio “web” de la AFIP denominado “Crédito Tasa Cero”.

Cómo entregan el crédito

El préstamo se acreditará en un sólo desembolso en la tarjeta de crédito de cada contribuyente. Quienes no posean tarjeta de crédito deberán seleccionar el banco con el que operan habitualmente para continuar con la tramitación. Recordemos que el año pasado se emitieron cerca de 250.000 tarjetas a monotributistas que solicitaron los créditos a tasa 0%.

Si ya pedí un crédito, ¿puedo pedir otro más?

Aquellos que accedieron a un crédito en 2020 podrán volver a tramitarlo. En aquellos casos donde el solicitante se encuentre en una situación de mora, el banco destinará una parte del nuevo crédito para cancelar el saldo adeudado del préstamo anterior.

Qué no se puede hacer con el dinero del crédito

Es importante tener en cuenta que los monotributistas que soliciten el crédito, y hasta la cancelación total del mismo, no podrán:

-Acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (dólar oficial).

-Realizar operaciones de venta en el país de títulos con liquidación en moneda extranjera (dólar MEP), ni canjes de títulos valores por otros activos externos o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior (dólar CCL). Fuente: El Once

