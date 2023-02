Modelo criticó a Mauro Icardi luego de que él desmintiera los chats con ella

Sin embargo, la cordobesa no dudó en publicar la conversación que enseguida llegó a los medios. Y, frente a los comentarios de sus seguidores preguntando qué pasó con la “privacidad”, redobló la apuesta diciendo: “Me están llegando muchos mensajes así. La verdad que no me interesa su privacidad porque su vida es pública”, expresó la modelo, que también cerró su cuenta de Instagram y la puso en modo “privada” luego del aluvión de mensajes que recibió por haber expuesto esta situación.

Rocío contó cómo había seguido después del diálogo con el futbolista. “Yo lo primero que hice fue compartirlo, fue como: ‘Guau, me está escribiendo Mauro Icardi’. No pensé que iba a tener la repercusión que tuvo, ni que me iban a llamar de todos los programas. Antes me han hablado otros famosos y nunca pasó más de eso”, admitió, aunque no quiso dar nombres.

Además, reveló que Icardi le recriminó que haya hecho público la conversación. “Ahora alguien lo va a desmentir, porque él está en medio de un divorcio, y no le conviene que se lo vincule con otra persona”, deslizó, y respondió negativamente y sin dudar cuando le preguntaros si quería tener algo serio con el futbolista.

La modelo explicó por qué esta vez había decidido a hablar. “Hay una persona que le está manejando las redes y lo está intentando cuidar y no lo está ayudando para nada. Tratando a las mujeres de minas, tratando de gorreada (sic) a la mujer del otro futbolista”, manifestó en relación a su ex compañero del Inter de Milán, Keita Baldé, que vincularon con Wanda. Y continuó criticando a Icardi. “No me gustó, y la que está para mucho más soy yo. No tiene vínculo ni con su mamá ni su hermana y está divorciándose de su mujer, así que tan bien con las mujeres no les va”, señaló.

Rocío aseguró que todos sus diálogos fueron vía Instagram, que no hubo intercambio de teléfonos ni videollamadas. Y negó rotundamente que buscara fama. “Si quisiera fama, agarro el pasaje que me ofreció, me subo a un avión y me voy a verlo. Me dijo que allá se encuentra muy solo, que no tiene a nadie y que está luchando por la tenencia de sus hijas. Y manifestó su admiración respecto a la madre de las pequeñas: “A Wanda la amo, me parece una genia, súper inteligente, y nunca tendría problemas con ella”. Fuente: Ciudad