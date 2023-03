Messi se convertirá en embajador de Arabia Saudita

El astro argentino viajará al país árabe a fine de marzo, debido a la invitación del ministro de Turismo Ahmed Al Khateeb. Las autoridades quieren convertirlo en figura preponderante, de cara al Mundial 2030.

Mientras digiere la dura derrota y la consecuente eliminación de la Champions League con el PSG a manos del Bayern Múnich, el capitán argentino Leo Messi recibió una tentadora invitación.

Ahmed Al Khateeb, ministro de Turismo de Arabia Saudita confirmó en redes sociales: «¡Estoy feliz de recibir a nuestro Embajador de Turismo y estrella Lionel Messi y su familia y amigos este mes en su segunda visita a Arabia Saudita para disfrutar de nuestros destinos turísticos más hermosos, conectarse con nuestra gente y vivir experiencias únicas!».

