Mercado de pases: Wanchope Ábila se acerca a Colón y Boca va por Farías

La institución xeneize ofreció 2.5 millones de dólares y el pase del delantero por el 50 por ciento del pase de la joyita sabalera. Sin embargo, aún resta definir si Farías se suma al equipo de Battaglia ahora o recién en junio.

El Consejo de Fútbol de Boca se reunió con dirigentes de Colón para intentar avanzar en las negociaciones que involucran a Facundo Farías y Ramón Ábila. El encuentro se realizó en un hotel porteño y por el lado del Sabalero participó José Vignatti, presidente del club. Y las partes están cerca de llegar a un acuerdo, a pocos días del cierre del libro de pases (que será el jueves).

El Xeneize ofreció 2.5 millones de dólares y el pase de Wanchope por el 50 por ciento del pase de la joyita. Sin embargo, aún resta definir si Farías se suma al equipo de Battaglia ahora o recién en junio: la intención de Colón es retenerlo hasta mitad de año. Los dirigentes se comprometieron a dar una respuesta este martes.

Por otra parte, el club de Santa Fe ya acordó el sueldo de Ramón Ábila, en caso de que las partes terminen las negociaciones en las próximas horas. Desde el Consejo de Fútbol de Boca la prioridad es cerrar primero su salida antes que la incorporación de Farías.

El paso a paso entre Boca y Colón por Facundo Farías

Los primeros acercamientos fueron de Boca por Farías, pero Colón rechazó los diferentes ofrecimientos: el último fue de un millón de dólares más el pase de Ábila por el 50 por ciento del juvenil de 19 años.

Los santafesinos hasta el momento solo habían intentado conseguir el préstamo de Wanchope, quien a fin de año finaliza su contrato con el Xeneize. La cesión del delantero de 32 años es imposible, según lo explicó el sábado el propio Juan Román Riquelme en una entrevista que le brindó a TyC Sports.

El abrazo entre Vignatti y Sendoa tras la cumbre de Colón y Boca

José Vignatti, presidente de Colón, se sacó una foto con el representante de la joyita, quien está cerca de pasar al Xeneize en una operación que involucra también a Ramón «Wanchope» Ábila. El agente reveló que el futbolista renovará su vínculo: «Nos reunimos recién. Yo me reuní por la renovación de Facundo, nada más. Salió todo bien, llegamos a un acuerdo. La renovación es por tres años. Salió perfecto».

Por otra parte, no dio detalles de las negociaciones con Boca. «Se manejan de club a club, tampoco me meto ahí. Mucho no sé y tampoco me informaron», dijo en diálogo con TyC Sports. Y sentenció: «Por nosotros, queremos que se quede en Colón hasta junio, hasta la Libertadores. Después, si viene Boca y lo compra, ya depende de los clubes». Fuente: Super Deportivo

