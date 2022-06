Menotti llenó de elogios a la Selección y criticó a Kylian Mbappé por sus dichos

El técnico campeón del mundo en 1978 se refirió a las declaraciones del delantero francés y lo criticó duramente. «¿No será que ellos están un paso por detrás? Decile a Mbappé que venga a jugar a Chacarita», señaló.

Un reto, de un campeón del mundo a otro. César Luis Menotti, histórico técnico de la Selección argentina que ganó el Mundial de 1978, le respondió a Kylian Mbappé por sus declaraciones sobre que Argentina y Brasil jugaban partidos de menor nivel para clasificarse a la Copa del Mundo que los equipos europeos. El Director de Selecciones de la AFA, en entrevista con TyC Sports, criticó los dichos del francés y lo retó a «que venga a jugar a Chacarita».

Ante la consulta del periodista Lucas Beltramo, quien se refirió a las palabras de Mbappé, Menotti aseguró: «¿No será que ellos están un paso por detrás? Decile a Mbappé que venga a jugar a Chacarita, que venga a San Martín a jugar algún partido. Son cosas para la prensa. El fútbol es fútbol. La pelota, el jugador y la gente».

Mbappé se había referido a la complejidad de las Eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022 y comparó: «Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan».

«Creo que Brasil también es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también? pero la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos el de Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos», había agregado el francés.

Otras frases de Menotti

El funcionamiento de la Selección: «Lo veo bien, estoy feliz. Se acompaña a través de lo que significa la Selección, un proyecto de un cuerpo técnico que está apuntando directamente a un campeonato del mundo. Lo primero era clasificar. Ya está la Selección argentina para eso y se trabaja en la búsqueda de fortificar la relación afectiva entre el futbolista, el cuerpo técnico y la gente también. Eso le da más fuerza a todos».

La preparación para el Mundial: «Sí, lo primero que tiene una selección es encontrar y fortificar una relación que comienza desde la aceptación de la gente que renueva sus sueños cuando ve un equipo que lo representa. Eso se está consiguiendo. El primer objetivo es ser campeón del mundo y para eso hay que clasificar. Argentina está clasificado y está preparándose. Todo lo que hacemos ahora es fortificar la relación del grupo que representa a la Selección argentina».

Si Argentina es candidata a ganar el Mundial: «Estas cosas son lindas para la prensa, Argentina va a ser siempre candidata. No me sorprende y ojalá siga siendo así porque significa que nos respetan y nos reconocen. Siempre hemos estado ahí como una de las fuerzas futbolísticas del mundo. Estoy feliz porque se lo merecen, son jóvenes jugadores que se lo merecen y se han unido sobre todo afectivamente».

Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y su experiencia como técnicos: «Son gente de mucha experiencia, no por ahí en la conducción, pero sí en sus vivencias, son hombres de Selección todos. Tienen un compromiso con el aprendizaje. Cuando me llama el presidente de la AFA ellos no tenían contrato, yo me reuní en mi casa. Yo tengo una muy buena relación afectiva con Pablito Aimar. Son gente muy trabajadora, muy seria, no venden humo nunca».

Lionel Messi: «A Messi lo veo feliz porque tiene a Di María, porque tiene unos chicos que son excelentísimas personas, grandes tipos. No hay ninguna vanidad, ninguno quiere ser figura, yo estoy muy feliz como hombre del fútbol, ver un grupo de pibes que están unidos y que van a dar todo. Tampoco vamos a tirar manteca al techo. Están seriamente fortificándose cada día».

La idea de juego: «Este equipo me representa por cómo juega. Esto es como en la música, si vos vas a tocar tango y no tenés bandoneones no me convencés. Si vos vas a jugar un fútbol representativo de una idea y no me ponés bandoneones a mí me preocupa, y acá estamos llenos de bandoneones».

La posible relajación ante el largo invicto: «Relajarse no se van a relajar. El cuerpo técnico está presente siempre, aunque no pueda tenerlos ellos están viéndolos, los acompañan, charlan. A mí lo que mejor me hace es que es un grupo fuerte, comprometido con una idea futbolística. Cada jugador que llega está más feliz de no tener que andar viendo para dónde va, ya tiene un lugar, y ese lugar es el que marca el cuerpo técnico». Fuente: Super Deportivo

