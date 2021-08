//Médico pronosticó que la cepa Delta llegaría al país “en seis u ocho semanas”

“Un estorbo para erradicar el virus”

Médico radicado en EEUU dijo que si una nueva ola de contagios podría llegar a colapsar los sistemas sanitarios, y éste estimó que “dependerá del nivel de vacunación que tenga la población mundial”.

“La producción y disponibilidad de vacunas ha sido muy efectiva, pero con las nuevas variantes, la cepa Delta, es un estorbo más que aparece para la erradicación de este virus”, evaluó el Dr. Aníbal Puente al dar cuenta que “en Estados Unidos, la variante Delta es predominante en el 99% de los casos y el 95% de los hospitalizados son por esta cepa”.

Consultado al cirujano y profesor en el Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, cuándo podría comenzar a circular la variante Delta en Argentina, éste explicó que “las olas de contagios han sido de seis a ocho semanas más tarde a lo que pasó en Estados Unidos e incluso un poco más en relación a Europa”. Fue en ese sentido que pronosticó que la nueva cepa llegaría a nuestro país “en seis u ocho semanas”. Y expuso los casos detectados en Buenos Aires, que no tenían nexo epidemiológico con ningún tipo de exposición con pacientes infectados o que hayan viajado al exterior.

“Este virus tiene síntomas tan variados que puede presentar problemas desde respiratorios hasta neurológicos, gastrointestinales y hematológicos”, mencionó.

“La variante Delta no se puede decir que es más o menos letal que las otras cepas porque todavía hay estudios muy tempranos. Si sabemos que es una variante mucho más contagiosa que las otras cepas anteriores”, alertó al respecto y según aclaró, “afecta pacientes sin vacunar o a aquellos que recibieron una sola dosis”.

Respecto a la vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos, el profesional, oriundo de la localidad santafesina de Elortondo, quien estudió en Rosario y hace décadas vive en ese país, mencionó que “se vacunó muy rápidamente a casi 180 millones de personas, lo que representa poco más del 60% de la población estadounidense; pero hay un porcentaje de la población que no quiere vacunarse por distintas razones, cuestiones filosóficas, o lo que sea, y esas personas son las que están siendo afectadas” por la pandémica enfermedad.

Sobre la vacunación a menores de 12 a 16 años, el médico cirujano comentó que “se les ofrece a todos, no solo a los que tienen comorbilidades, y las dos vacunas aprobadas para ese grupo etario son Fizer y Moderna”.



Terceras dosis de vacunas contra el Covid-19

En Estados Unidos “se recomendó que a partir del 20 de septiembre se empiece a dar una tercera dosis o de Fizer o de Moderna porque se está viendo en personas que después de haber recibido las dos dosis tras un periodo de seis a siete meses, la inmunidad parece ir disminuyendo”, mencionó el médico.

Al preguntarle al Dr. Puente si una nueva ola de contagios podría llegar a colapsar los sistemas sanitarios, éste estimó que “dependerá del nivel de vacunación que tenga la población mundial y del nivel de testeos que se haga por cada millón de habitantes”.

“Las cuarentenas son importantes, pero una cuarentena es por 40 días, y sirven para que no se propague el virus, para preparar las terapias intensivas, los sistemas epidemiológicos y maximizar los testeos. Pero en Argentina fue una cuarentena prolongada porque no solo deben atenderse a los pacientes afectados por el virus, sino también los efectos colaterales, como los pacientes con cáncer a los que se les retrasó el tratamiento o pacientes con otras enfermedades que tenían terror de ir al médico o no se los podía atender; inclusive las cuestiones económicas también”, opinó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com