«Me emociona que los chicos usen mi camiseta», confesó Dibu Martínez

La Selección Argentina jugará este próximo jueves ante el combinado nacional de Panamá. En la previa de este partido, Emiliano Dibu Martínez reveló que se emociona bastante cuando observa a los chicos usar la camiseta con la que defiende los colores de la Scaloneta.

«Siento el cariño de la gente y también veo a los chicos en los cumpleaños, haciendo el baile, con las banderas en la cabeza…me emociona que los chicos quieran usar mi camiseta», sostuvo Martínez en una entrevista brindada a la radio Urbana Play.

El arquero del Aston Villa contó que no puede decirle un no ante el pedido de un nene o una nena cuando le piden una foto o firma suya. «Si veo un nene llorando paro porque no puedo decir que no», agregó.

Dibu también tuvo tiempo para hablar de su capitán, Lionel Messi con el que ha compartido importantes experiencias durante su carrera deportiva.

«Siempre se lo dije. Es un orgullo porque era un ídolo cuando miraba a la selección. Ahora es mucho más fácil porque yo sé que si ando bien y tenemos el arco en cero, ganamos el partido», aseguró. Fuente: Super Deportivo