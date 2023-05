Martín Liberman escrachado: el canje que no fue y su descargo

Muchos famosos acostumbran a recibir llamados de marcas de todo tipo para publicitar algún producto a cambio de un canje. Pero hay otros que deciden ir en busca de ese beneficio siendo ellos los que proponen la acción comercial.

Esto último es lo que intentó hacer el periodista deportivo Martín Liberman al comunicarse con trabajadores de la heladería Lado Bueno para recibir helado a cambio de una mención en redes sociales.

“Me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado”, escribió el periodista, pero la respuesta no fue la esperada: “Hola Martín! Por el momento no estamos realizando este tipo de acciones, te agradecemos el interés y muchos éxitos!”.

No conforme con esta respuesta, Liberman hizo mención de la heladería, pero con una crítica: “Si pedís helado en @ladobuenook es muy probable que te venga el pote así! Sinvergüenzas, llenen el pote, no estafen a la gente”.

Ahí fue cuando la heladería decidió responder con la charla privada que habían mantenido con el periodista cuando les pedía canje.

Luego redoblaron la apuesta criticando al conductor por sus dichos contra Lionel Messi: “No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero”.

El descargo de Martín Liberman ante el escándalo

Ante la publicación de estos mensajes, el periodista deportivo realizó un largo descargo en sus historias: «Esto se los quiero contar porque los chicos de Lado Bueno lo omitieron. Yo reclamé en forma privada, les mandé la foto del pote y ellos me respondieron: ‘¿Qué sucursal? ¿Cuándo? ¿Cómo?'».

«Yo qué sé qué sucursal, si lo pedí por una aplicación. Entonces, no crean en todo lo que leen y en todo lo que escuchan, yo hace un año les dije si querían hacer algo juntos», explicó, dando su versión de los hechos.

«Lo que los chicos omitieron es poner toda la parte en la que les mando la foto del helado que recibí, donde por varios días no me respondieron nada, cuando me respondieron fueron preguntas y nunca más nada», denunció en alusión a la calidad de la atención al cliente del local de postres.

Sobre qué fue lo que le molestó de esta situación, el conductor precisó: «Ellos tenían la chance de resarcir el error, de compensarme o no, de darme una explicación o no, y no lo hicieron».

«Como no me respondieron hasta el día de hoy es que yo decidí subir la foto del helado. Pequeño detalle, ¿no?», remarcó, haciendo hincapié en lo que fue, según él, lo que desató la discusión en redes sociales.

«Resumiendo: voy a seguir pidiendo el helado que me gusta, hay muchos otros ricos, este es uno de los que nos gusta pedir», avisó.

«Me dijeron que ‘No’ en su momento y está perfecto, después de eso habremos comprado no menos de veinte o treinta veces y normalmente viene bien… a veces viene medio vacío, pero nunca como esta vez: vacío, todo pegoteado, mal presentado», reiteró sobre su queja inicial.

«Y lo más normal es decir: ‘Che, la verdad qué feo que está ese pote, te mando otro, perdoná'», precisó, como dando a entender cuál era la respuesta que le hubiera gustado recibir por parte de la mencionada empresa.

«Mucho más fácil es dar a entender que mi queja está vinculada a una negativa de ellos hace un año. O sea, ¿yo estuve esperando hace un año que me venga un mal pote para devolverlo? No, no es así», aseguró sobre las acusaciones de que todo esto fue porque se negaron a hacer canje con él.

«Cuando mi mujer abrió el pote, que era de ella, me dijo: ‘Me re cagaron’ y puede pasar, lo bueno es asumirlo, no echarle la culpa al otro, que es lo que están haciendo», cerró la extensa reflexión que publicó en su cuenta de Instagram Fuente: El Once