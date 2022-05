Marley dejará de hacer Por el mundo: “Son los últimos viajes”, anunció

Luego de recibir un Martín Fierro al Mejor programa turístico, el conductor reveló que el ciclo no seguirá por mucho tiempo. “Cuando Mirko llegue a primaria, no le quiero arruinar su escolaridad ni la relación con sus amigos”, dijo.

Luego de más de dos décadas en las que pasó más tiempo fuera de su casa que en ella, Marley recibió un Martín Fierro al Mejor programa turístico Por el mundo. Y más allá de la alegría por el reconocimiento de Aptra, el conductor reveló que el ciclo que actualmente se emite en Telefe no seguirá por mucho tiempo.

«Nos queda un tiempito, nomás. Mirko está todavía en el jardín y lo puedo hacer faltar. Pero una vez que llegue a primaria, no le quiero arruinar su escolaridad ni la relación con sus amigos. Es medio difícil hacer Por el mundo cuando empiece primer grado. Así que son los últimos viajes», explicó el animador, que también fue premiado por La Voz Argentina.

Cabe señalar que semanas atrás, Marcela Tauro contó que el conductor habría iniciado una nueva subrogación de vientre para ser papá por segunda vez. «Está buscando un hermanito para Mirko. Faltan meses todavía. No hay embriones aún», explicó la periodista. Por su parte, Marley habló de su paternidad en el reality que tiene en Paramount+ y aseguró que le gustaría tener una nena a la que llamaría Milenka.

Mirko nació el 27 de octubre de 2017 en Los Ángeles, Estados Unidos, a través de una subrogación de vientre. «No la elegí por el pelo o los ojos, sino más que nada por la salud. Hay una especie de árbol genealógico con los antecedentes de las enfermedades de la familia. Encontré una chica que daba con lo que estaba buscando, es una chica de Siberia, Rusia, que vive en los Estados Unidos», contó Marley sobre la madre biológica de su hijo.

Y en abril de 2019 presentó en Por el mundo a Brittany, la mujer que llevó adelante el embarazo de Mirko pero que no aportó su carga genética. «Tuvimos una charla vía Skype. Vi que eras una buena persona, que vas a la Iglesia, tenés buen humor. Yo dije: «Ella tiene que ser la señora que traiga a luz a Mirko», reveló el presentador, mientras que la mujer confesó que al conocer el fuerte deseo de Marley de convertirse en papá enseguida quiso ayudarlo. La química entre ellos fue inmediata y desde entonces están en contacto.

En plena pandemia, mientras cumplía con sus clases del jardín de infantes de manera virtual, Mirko preguntó por primera vez por su mamá. «Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: ‘Pídanle almohadones a mamá y papá’, y él me miro y me dijo: ‘¿Y mamá?'», recordó el conductor.

Y tal como había anticipado, incluso antes de su nacimiento, le contó la verdad sobre la manera en la que llegó al mundo. «Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros solo mamá y otros solo papá. Que él tenía solo papá. Me miro y me dijo: ‘Ah, ok’, y siguió con la clase. No lo tenía ensayado. Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando», explicó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com