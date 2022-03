María Valenzuela pesa 35 kilos y denuncia mala praxis: qué le paso

A partir de los rumores que circularon durante los últimos días, la actriz decidió grabar un video para contar lo que está padeciendo y que empezó hace tres años con un “tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes”.

La actriz María Valenzuela posteó hoy un video en las redes sociales en el que denunció mala praxis por parte de un odontólogo y que por ello pesa 35 kilos, lo cual repercute en su salud.

«Yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas por hacer en este planeta», dice en un parte del video en el que menciona a «Manuel», el profesional que la trató y al que le pide que dé el nombre de su aseguradora tras la intervención que le causa el dolor que no le permite comer.

“Manuel -exclamó-, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina. (. . .) Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”.

Valenzuela se encuentra en Mar del Plata presentando la obra «Eva y Victoria» y es en esa ciudad balnearia donde es atendida por otro profesional, quien intenta remediar sus dolores. Una vez terminada esta etapa del tratamiento, viajará a Ushuaia para finalizarlo.

“Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel. Por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora (abogada Vanesa) De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo”, explicó Valenzuela.

En 2016, la actriz de la tira «Como pan caliente» había estado internada por un cuadro de depresión, producto de la muerte de su amigo Gaspar Mulet, según había dicho por entonces su hija, Malena, aunque aclaró que su madre había pasado por otros momentos difíciles. Fuente: El Once

