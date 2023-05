Maratea denunció a un “oportunista” que se roba donaciones para Independiente

Colecta por «el Rojo»

En los últimos días, Santiago Maratea volvió a ser el centro de atención tras lanzar la primera gran colecta relacionada con el fútbol nacional. El influencer, destacado por realizar este tipo de recaudaciones, decidió embarcarse en ayudar a Independiente a saldar una deuda de alrededor de 20 millones de dólares, que estima que se conseguirán en 15 días. La hazaña, que le valió diversas críticas y hasta amenazas, sumó en las últimas horas una denuncia sobre una estafa que estaría intentando captar a quienes aportan dinero a la causa.

Conseguir el medicamento más caro del mundo, darle movilidad a la comunidad Wichi y ayudar a combatir los incendios en Corrientes, fueron algunas de las causas por las que Santiago Maratea realizó exitosas colectas solidarias con el aporte de sus seguidores. La modalidad, que ya se volvió un clásico en sus redes sociales, es siempre la misma: el joven informa la suma que se necesita recaudar, hace un cálculo en el que divide el monto por una determinada cantidad de presuntos aportantes (por ejemplo, si 1000 personas ponen US$20, llegaremos a US$20.000) y luego informa los datos de la cuenta – como CBU y alias- donde se debe transferir el dinero. Asimismo, facilita links de acceso directo por medio de los que se puede donar un monto de dinero determinado: para Independiente hay de 4 mil, 8 mil, 16 mil y 32 mil pesos.

Cada día, Maratea comparte en Instagram la información de la cuenta bancaria y los links correspondientes. Sin embargo, el martes por la noche antes de hacer lo propio lanzó una importante advertencia sobre una cuenta bancaria que podría estar recibiendo dinero de la colecta actual. “Esta persona, Emanuel Mauro Navarro, como verán se puso un alias muy parecido al del fideicomiso donde estamos juntando la plata para Independiente”, informó el influencer.

Es por este motivo que advirtió a sus seguidores que si iban a realizar la transferencia para ayudar a la causa debían chequear minuciosamente que el nombre de la cuenta esté relacionada con la causa, como puede ser Maratea Rojo, Maratea Fideicomiso o Maratea, no Emanuel Mauro Navarro. “Este tipo no sabemos quién es, no sé si tenemos forma de contactarlo pero se está robando las donaciones de las personas que se confunden al escribir el alias, se aprovecha. No sabemos cuánta plata le puede entrar”, aseguró, y luego reiteró el pedido para que a la hora de hacer la donación chequeen el nombre al que va dirigido.

“Sobran oportunistas”, indicó el influencer, visiblemente enojado por la situación. Por supuesto, no es la primera vez que se muestra ofuscado por las repercusiones que generó su última colecta. Recientemente, hizo un fuerte descargo al recibir diversos actos de violencia en su contra, desde mensajes negativos hasta amenazas de muerte, pero aseguró que nada lo afectará en su presente.

“Yo todo lo que hago siempre está dentro del marco de la ley. Tengo 30 años, hago con mi personalidad lo que se me canta. Yo no voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos, si el 90% de ustedes son unos fracasados. Obvio que no”, expresó enojado. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com