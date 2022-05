Mamá de Tini Stoessel, contra el fotógrafo que capturó a la artista con De Paul

Luego de que trascendieran las imágenes que confirmaron el romance, Marian Muzlera rompió el silencio. «Mirá Kari G, no sabemos ni quien sos. Payasín», escribió la esposa del productor Alejandro Stoessel.

Una imagen vale más que mil palabras y aunque ambos habían salido a desmentir los rumores de romance, la confirmación del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul llegó a partir de unas fotografías. La flamante pareja fue capturada por la lente de Kary GR, quien los sorprendió en Ibiza, y luego de que trascendieran sus imágenes, dio varias entrevistas, algo que no le cayó nada bien a Mariana Muzlera, la mamá de la artista.

«De parte de De Paul no hubo mensajes ni nada, pero si es verdad que de parte de Cami, su madre y el entorno de la familia de Tini sí que estuvieron en contacto con nosotros, en ese sentido», declaró el fotógrafo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen. Y contó cómo Camila Homs, la expareja del futbolista y madre de sus dos hijos, está atravesando la separación: «De parte de Cami, lo que pasó es tengo un audio, que no lo puedo enseñar, en el que ella lo está pasando mal. Estaba destrozada sentimentalmente porque daba a entender que tiene esperanzas de que De Paul se canse del juego este, que es como un pasatiempo».

«Ella tiene la esperanza de que vuelva con su familia, porque son doce años de relación y la ha dejado con dos chiquillos sola. En principio ella lo está pasando bastante mal. Quizá no quiera que se note en sus redes, pero la verdad es que lo pasó mal», agregó el paparazzi. Rápidamente, sus declaraciones se replicaron en algunos portales y Muzlera no dudó en salir al cruce.

«Mirá! Kari G, no sabemos ni quien sos. KARI G. PayasÍn», escribió la esposa del productor Alejandro Stoessel en su cuenta de Twitter. Por otra parte, ni Tini ni De Paul decidieron salir a hablar públicamente de su amor y tratan de resguardar su vínculo, más allá del interés mediático. Cabe señalar que, aunque las versiones que lo unían sentimentalmente comenzaron a circular hace varios meses, la pareja decidió esperar para mostrarse porque la separación del jugador del Atlético Madrid era muy reciente y no querían que la exchica Disney fuera tildada de «tercera en discordia» cuando, según lo que afirma el futbolista, no hubo infidelidad de su parte. Fuente: Noticias Argentinas

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com