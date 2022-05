Maju Lozano: Facundo Arana “fue violento físicamente; yo temblaba como una hoja”

Respaldó dichos de Gaetani

Relató cómo fue la discusión que mantuvo en 2014 con el actor. “La pasé mal. No tuve un respaldo. Nadie lo paró. Todo el mundo se sorprendió. Fue muy agresivo de golpe. La loca era yo. Esa fue la lectura”, dijo la paranaense.

A raíz de los dichos de Romina Gaetani sobre Facundo Arana, la paranaense Maju Lozano contó en su programa, A la tarde el episodio que vivió en el año 2014 con el actor.

El enojo de Arana con la conductora viene de una entrevista que en 2010 ella le realizó para el ciclo Vértigo (Telefe) a Isabel Macedo, donde la actriz contó lo que sufrió su separación del actor y cómo le afectaba que él haya formado una familia con María Susini. «¡Era necesario tener tantos hijos, no te alcanzaba con un perro labrador!», fue la frase de Maju en aquel entonces.

En su momento no pasó nada, pero cuando él fue a presentar su álbum de música «Salir a tocar» al ciclo que Maju tenía en radio La 100 junto a Lalo Mir, llegó el reproche. «Antes de empezar la nota me empieza a murmurar y con un papel que él sacó de un bolso me empieza a hablar de algo que yo no entendía», señaló ahora Maju, recordando aquel momento.

«Él estaba muy nervioso. Me estaba esperando. Me decía ‘te cagaste en mi familia’. Yo no entendía. Golpeaba mucho un papel. Y cuando lo agarro era la fotocopia de la tapa de la revista Gente en la que estaba con su familia», siguió.



«Habían pasado cinco años, yo no me acordaba de qué habíamos hablado. Él se empieza a poner de un modo enloquecedor. Se para y me sigue gritando. Hubo tanta violencia que yo lo que atino es a pararme y protegerme, me voy del otro lado de la mesa», continuó Maju, que señaló que esto sucedió ante la presencia de Lalo Mir y todos los integrantes de aquel ciclo radial.



«Nadie reaccionó. No fue una boludez. Fue violento físicamente», sentenció.



«Convengamos que él era quien es. No es un par. Claramente no es un par. Mega estrella», sumó Maju, que luego contó cuál fue su reacción con el actor: «Yo le dije ‘si tenías tantas cosas para decirme, por qué no me llamaste, por qué te aguantaste cinco años’. Él claramente no me consideraba un par».



Y continuó: «Yo la pasé mal. No tuve un respaldo. Nadie lo paró. Todo el mundo se sorprendió. Fue muy agresivo de golpe. Él había preparado lo que venía a hacer, venía con una fotocopia de la revista Gente. Yo le dije ‘vos venís a mi trabajo, a mí lugar, a agredirme de esta manera».



«La lectura fue ‘Maju enloqueció’. Porque en un momento yo también empecé a gritarle. Recuerdo que le dije ‘Esto no es Pol-ka’. Yo no sabía qué decir», siguió Maju, que luego contó que Arana le dijo la misma frase que habría utilizado con Gaetani. «Me dijo ‘si fueras hombre te cag . . . a trompadas’. Yo temblaba como una hoja», aseguró la conductora.



Maju señaló que por lo sucedido ella abandonó el estudio radial y la entrevista finalmente no se realizó: «Levantaron la nota y se fueron, siendo yo la culpable de que Facundo se haya ido. La loca era yo. Esa fue la lectura«.



Luego, reflexionó: «Todavía me llama la atención o me preocupa que digan ‘Romina está loca’ cuando el que está errado es el que agrede».



La conductora después contó que, a raíz de que este episodio que se hizo público, habló con otras mujeres que le relataron hechos similares pero que no lo dieron a conocer: «Yo como no era actriz. Además la violencia la tengo tan identificada que mi reacción es tomar cartas en el asunto. También me pasó con Petti (por Roberto Pettinato). Yo pierdo mi trabajo pero no mi dignidad. Soy una persona que a los 13 años denunció a su propio padre por violencia imaginate si me va a frenar un Facundo Arana, un Petti o quien sea». Fuente: Clarín











Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com