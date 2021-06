//Macri tuvo un incremento de capital que «se mantuvo clandestino»

El titular del organismo, Ricardo Nissen, afirmó que «el 11 de abril de este año la IGJ dictó una resolución» donde realizaron una «evaluación concreta sobre lo que había sido el fideicomiso ciego» declarado por Macri y se registraron «enormes violaciones a la ley».

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, consideró este jueves que el ex presidente Mauricio Macri incurrió en «enormes violaciones a la ley» y tuvo un «aumento de capital» que «se mantuvo absolutamente clandestino«, al referirse al informe del organismo en el cual se base la denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) contra el ex mandatario.

«En el año 2013 hay un aumento de capital de la empresa Agro G, (en la cual Macri era accionista). La firma emite acciones, a estas las llaman preferidas. Esta emisión nueva nunca fue registrada en los libros de la sociedad y tampoco el aumento de capital fue inscripto en el Registro Público de Comercio a cargo de la IGJ. Es algo que se mantuvo absolutamente clandestino», indicó Nissen en declaraciones a Radio 10.

El titular de la IGJ explicó que el delito que se le imputa a Macri es por la firma Agro G, «una sociedad de familia en la que no se hacia las asambleas en forma presencial, no se distribuían dividendos porque se capitalizaba todo, y ni los administradores, que eran los hijos del dueño del emprendimiento que se llama José Uriburu, cobraban honorarios como directores. Algunas veces tenían pérdidas, otras veces ganancias pero estas no se repartían».

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen.

Nissen aseguró que también se constató que incluso cuando Agro G tuvo pérdidas «no obstante le pagaron una suma muy importante» a Macri mientras «los accionistas resignaban dividendos».

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció este jueves penalmente a Macri por presunto ocultamiento malicioso de parte de su patrimonio y lo acusó de haber protagonizado movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes para dar apariencia de legalidad a dinero que pudo haber sido conseguido de forma espuria.

La denuncia, elaborada a instancias de un informe confeccionado por la Inspección General de Justicia, alerta sobre la posibilidad de que el exmandatario hubiera incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, según surge de la presentación a la que accedió Télam.

La maniobra denunciada por la OA que encabeza Felix Crous hace referencia a movimientos accionarios que involucran a las sociedades AGRO G S.A., Latin Bio y hasta al Fideicomiso Ciego de Administración que Macri suscribió con la firma Seguridad Fiduciaria S.A. cuando asumió la presidencia para desentenderse del manejo de parte de su propio patrimonio.

Según surge de la denuncia, Macri mintió cuando declaró poseer el 14 por ciento de las acciones de AGRO G cuando en realidad tenía el 20 por ciento y omitió además haber adquirido la titularidad de más de 5 millones de acciones preferidas de la firma, hecho que quedó en evidencia cuando sin haber declarado previamente su titularidad las transfirió al fideicomiso ciego.

Según se detalla en la denuncia de la Oficina Anticorrupción, Macri se alzó con la suma de 54.286.824 pesos “resultando el único socio de Agro G, que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos”.

«Lo cierto es que al fideicomiso ciego nada más le aportó las acciones de cuatro sociedades anónimas y la participación en un fideicomiso Caminito, uno que también está lleno de irregularidades», subrayó Nissen. Fuente: Télam

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com