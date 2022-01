//Luisana Lopilato publicó un video bailando a cara lavada

En la filmación se la puede ver a la actriz con un bronceado soñado, a cara lavada y en bikini, luciendo su espléndido cuerpo. De fondo suena la canción “Amor pasajero” de Sebastián Yatra.

Luisana Lopilato publicó un video bailando y a cara lavada, pero la letra de la canción alarmó a los seguidores de la actriz argentina.

Durante las fiestas de fin de año, Luisana se distanció del mundo cibernético para poder disfrutar a pleno junto a su familia. Para tranquilizar a sus fanáticos, la actriz decidió publicar un post en formato carrusel donde mostró cómo fue su festejo de fin de año. En las fotos se la puede ver a Lopilato junto a los miembros de su familia en Canadá.

Pero esta vez, Lopilato fue la única protagonista del video, no aparecieron ni sus hijos ni su esposo. En la filmación se la puede ver a la actriz con un bronceado soñado, a cara lavada y en bikini, luciendo su espléndido cuerpo. De fondo suena la canción “Amor pasajero” de Sebastián Yatra.

“Yo te saqué de mi celular para no llamarte. Ya verás, ya verás. En el mundo hay más estrellas. Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero. Pensando que eres mía pasan los días y no te tengo”, dice la melodía del ex de Tini Stoessel. Fuente: La100Radios

