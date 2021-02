//Luisana Lopilato desafió a su marido: “Soy argentina, hice muchos asados”

Divertido video

Luisana Lopilato y Michael Bublé se filmaron mientras se desafiaban a encender una fogata y provocaron las risas de sus seguidores. “¿Sabés cuántos asados te faltan para ganarme a mí?”, le dijo la actriz.

Luisana Lopilato y Michael Bublé han logrado construir una sólida base de fanáticos que los siguen en cada paso que dan en sus vidas. En las últimas horas, la pareja se filmó realizando un divertido desafío y lograron llamar la atención de sus seguidores.

En el video que subieron a su canal de YouTube, la actriz de Casados con Hijos y el cantante canadiense compitieron para ver quién armaba mejor una fogata.

“El de hoy es un desafío diferente”, comenzó diciendo Luisana Lopilato mientras le comentaba a sus seguidores que la consigna de la competencia era prender el fuego y con la llama cortar la tanza que se mantenía a unos centímetros del piso.

Y siguió dando algunos detalles: “El primero que corta la tanza es el ganador ¿Están listos?”. Antes de empezar la actriz se mostró muy segura hablando a cámara: “Creo que voy a ganar porque soy de Argentina e hice muchos asados”.

Bublé, por su parte, acotó con picardía: “Mi mujer no se puede ir de vacaciones si no tiene dos baños”. Entonces el desafío comenzó. La pareja contó con un cartón, un par de maderas, fósforos y papel con los que comenzaron a armar las fogatas.

“Mike, creo que no vas a ganar y vas a quedar muy decepcionado”, se escucha decir a la actriz mientras bromeaba con su marido y agregó: “Está pasando, perdón”.

Entonces, la actriz se mostró asando un malvavisco mientras esperaba que la llama de su fogata cortara la tanza, lo que finalmente sucedió. “Ok, dame algo de agua para apagar esto”, fue el comentario de Bublé luego de perder.

Después del triunfo, Luisana Lopilato aseguró, entre risas: “Soy argentina. Muchos campamentos, mucho carbón, mucho asado. Ser bueno haciendo un asado es otra cosa”, le remarcaba el canadiense. “¿Sabés cuántos asados te faltan para ganarme a mí?”. Fuente: Lacien

