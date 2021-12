//Luis Suárez y Edison Cavani, con chances de jugar la próxima Copa Libertadores

Días atrás surgió el rumor que el Corinthians pretendía contratar al actual futbolista del Manchester United, pero ahora también mostraron interés por Lucho y quieren juntarlos para ganar el certamen continental. ¿Podrán?

No es una novedad que la billetera de los clubes brasileños les permite soñar en grande. En los últimos años la brecha entre ellos y el resto de los sudamericanos, en cuanto a contrataciones, es gigante y ahora van por más. Hace unos días comenzó a circular el rumor que Corinthians pretendía contar con los servicios de Edinson Cavani pero también desean traer a Luis Suárez.

El conjunto paulista, que busca estrellas para ganar la próxima Copa Libertadores, ya realizó una buena propuesta económica para quedarse con el actual futbolista del Manchester United, quien finaliza su contrato con el club inglés a mitad de 2022 y todavía no respondió, algo que seguramente tenga que ver con el interés del Barcelona.

Lo de Suárez es más complejo aún. Cumplirá 35 en enero y su vínculo con el Atlético Madrid se termina también en junio pero hay un detalle que podría derrumbar la ilusión y es que el charrúa no tiene intenciones de volver a Sudamérica. «La presión que vos sentís acá en Sudamérica es más que en países como Estados Unidos, Asia o donde quieras disfrutar con 37 años», expresó.

Y agregó: «No quiero que digan ‘no corre como antes, no hace los mismos goles que antes?’ Prefiero seguir disfrutando en otro en lado, que la condición física te dé hasta que te dé y puedas disfrutar más del fútbol, y no tanta presión». El Timao, de igual manera, no pierde las esperanzas y buscará la manera de convencerlo, si lo dejan. Mientras tanto, contrató a Paulinho.

El futbolista con pasado en Bragantino, Tottenham, Guangzhou Evergrande de China y Barcelona, fue compañero de Messi, entre otros clubes puso su firma en el contrato que rubricó su vuelta al equipo de San Pablo. El delantero llegó con el pase en su poder tras quedar libre del Al-Ahli de Arabia Saudita. Fuente: Super Deportivo

