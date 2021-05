//Lució bikini animal print, pidió más verano y dejó ver uno de sus tatuajes

En el costado de su cuerpo se puede ver una araña dibujada en tinta no recomendable para los aracnofóbicos. “No puedo disimular lo que me gusta“, terminó de escribir Mariana Brey.

No es extraño ver a Mariana Brey activa en sus distintas redes sociales. La angelita suele compartir actualizaciones de su día a día con todos sus seguidores. Ya sea videos en los que muestra sus distintos (y algunos atrevidos) looks hasta momentos junto a su familia y su hija. Sin embargo, con su último posteo en su cuenta de Instagram pidió verano y las redes se lo otorgaron.

“La vida es verano”, escribió la periodista Mariana Brey en la descripción que acompaña a la fotografía. En ésta se la puede ver bajo el rayo del sol de Miami mientras se encuentra metida en el agua. A su vez, luce una bikini de un animal print exuberante con varios colores flúo.

Pero eso no es todo ya que el arriesgado look deja a la luz uno de sus tatuajes más salvajes. En el costado de su cuerpo se puede ver una araña dibujada en tinta no recomendable para los aracnofóbicos. “No puedo disimular lo que me gusta“, terminó de escribir en el posteo haciendo referencia a los días de verano. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com