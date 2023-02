Los regalos de San Valentín llegan con aumentos de hasta un 120%

Según un informe

Los comercios renuevan las expectativas para incrementar sus ventas en la víspera de San Valentín, aunque para eso deberán sortear el impacto de los aumentos que, frente al año pasado, alcanzan un 120%, según reveló un informe de la consultora Focus Market.

Al tope de los aumentos aparecen las flores, que presentan subas del 120% interanual. Damián Di Pace, director de la consultora encargada del estudio dijo acerca de este aumento: «Está vinculado a que las sequías en nuestro país han generado pérdidas de flor muy grandes en los viveros en diferentes regiones del país con producción local».

Al mismo tiempo, precisó que «la gastronomía, desayunos y cenas a domicilio en servicios tuvieron aumentos interanuales promedio del 105%».

En cuanto a las prioridades de gasto al momento de elegir qué regalar, de acuerdo al relevamiento, aparecen las Experiencias (spa, día de campo, paseo en barco, etc) en el 25% de los casos; desayunos y cenas a domicilio 15%, restaurante 15%, y flores y plantas 10%, entre otros.

«La festividad del Día de los Enamorados viene teniendo un gran crecimiento en el área de servicios en nuestra economía. Las expectativas de ventas son duales. Los que venden bienes tienen expectativas negativas y los que venden servicios están teniendo alta demanda para este día y los posteriores incluyendo el fin de semana», detalló Di Pace.

En ese sentido, indicó: «De acuerdo a relevamiento de FECOBA los Centros Comerciales a Cielo Abierto recuperan atractivo por parte de la demanda en restaurantes, bares y regalería con un 35% de participación total en las ventas. Los shoppings se llevan el 25% mientras que crece el Comercio Electrónico al 29% de participación total con los market place como Mercado Libre y los Sitio Web como prioridad para el sitio de compra».

Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) revelaron que el 32% de las pymes espera que las ventas sean inferiores, el 29% que sean iguales, y 25% que sean superiores a febrero de 2022.

Los peluches, bombones y desayunos siguen siendo un clásico para esta fecha. Los precios varían según el tamaño, cantidad y calidad, en cada caso: Bombones x 8 (100 grs.) $3.900, Peluche «Te amo» 50x30cm $8.900, Peluche+Flor+Caja de bombones $9.500, y Desayunos desde $7.300 a $12.700. En caso de contar con agregados particulares como tazas, mantel, globos, y dependiendo de la cantidad y calidad de la pastelería, también varía su valor.

La actividad comercial minorista no tuvo un buen comienzo del año con una caída de las ventas en el mes de enero 2023 del 0,3% interanual y 3,4% respecto de diciembre de 2022 de acuerdo a la CAME. Sin embargo, los rubros de perfumería, farmacia y alimentos y bebidas tuvieron alzas del 5,3%, 10,7% y 3,6% respectivamente.

En la previa de los Enamorados las promociones y descuentos se dan con ciertas tarjetas y descuentos hasta 20%. Sin embargo, se sigue privilegiando la acción de 10% descuento por pago en efectivo ante la necesidad de liquidez del comercio», concluyó Di Pace. Fuente. El Once

