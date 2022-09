Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una caída y Nueva Zelanda se consagró campeón

El equipo nacional perdió con Sudáfrica, por 38 a 21 (parcial 17-7), en un encuentro por la sexta y última fecha del torneo, que consagró a los All Blacks. El entrerriano Kremer fue titular.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió esta tarde frente al campeón del mundo, Sudáfrica, por 38 a 21 (parcial 17-7), en un encuentro por la sexta y última fecha del Rugby Championship. El partido se disputó en el estadio Kings Park de Durban y con este resultado el seleccionado de Nueva Zelanda, los All Blacks, se consagró campeón del torneo y Los Pumas finalizaron en el último lugar.

El seleccionado de Nueva Zelanda previamente derrotó categóricamente a Australia por 40 a 14 (PT 17 a 0) y se consagró campeón por octava vez el Rugby Championship. El encuentro se jugó en el Eden Park Stadium de Auckland y así los All Blacks sumaron 19 puntos y un saldo de tantos de +67, contra los 19 de Sudáfrica con +28, cerrando Australia con 10 y Argentina con 9.

Los tantos de Argentina llegaron a través de tres tries, marcados por Gonzalo Bertranou, Juan Martín González y Matías Moroni, mientras que Emiliano Boffelli sumó tres conversiones.

Sudáfrica marcó cinco tries conquistado por medio de Jaspier Wiese, el capitán Siva Kolisi, dos tries penales y Kurt Lee Aredense, y Frans Steyn aportó un penal y tres conversiones.

En el primer tiempo, Sudáfrica dominó las acciones del juego y a los 18 minutos abrió el marcador con el primer try Jaspier Wiese, que avanzó con sus forwards para quebrar el ingoal argentino.

Sudáfrica siguió atacando con sus delanteros, tuvo la iniciativa de las acciones y Los Pumas solo pudieron contrarrestar el dominio de los delanteros locales cometiendo penales, en un encuentro con muchas interrupciones.

Así Sudáfrica llegó al segundo try con el avance nuevamente de sus forwards para que el capitán Siva Kolisi se desprenda y apoye para lograr un parcial de 14-0 con otras conversión de Steyn.

Sudáfrica amplió la ventaja con un penal convertido por Steyn y sobre el final de la primera parte llegó el primer try argentino en la única oportunidad que se le presentó, conquistado por el mendocino Gonzalo Bertranou, tras un avance iniciado por Emiliano Boffelli, quien convirtió para dejar un parcial favorable para los sudafricanos de 17 a 7 .

En esta etapa en el equipo argentino fueron amonestados Marcos Kremer y Juan Martín González, por lo que jugó 20 minutos con un jugador menos. Además, se lesionó el octavo Pablo Matera en la primera parte y fue reemplazado por Guido Petti..

En la parte complementaria, en una gran jugada de manos, Los Pumas llegaron al try en un avance que definió el mendocino Juan Martín Gonzáles convertido por Boffelli para el parcial (14-17).

Los Pumas manejaron mejor la pelota en la lluvia, pero una nueva infracción argentina fue penada con un try penal para una nueva ventaja Sudáfrica.

El juego se hizo deslucido con errores de conducciones de ambos equipos que fueron penados con varias infracciones y Los Pumas, en un nuevo avance con sus delanteros, abrieron la pelota por la hilera y Moroni marcó la tercera conquista.

Pero otra vez los Springboks tomaron el control del juego y con otros dos tries sellaron el 38 a 17 final.

El equipo argentino pagó caro otra vez su juego indisciplinado, ya que fue penalizado en forma constante y sufrió dos tries penales.

La figura de la cancha fue el octavo sudafricano Jaspier Wiesey y en el equipo argentino se destacaron Marcos Kremer, Tomás Lavani y Juan Martín González.

Los Pumas, en su mejor producción desde el inicio del Rugby Championship (2012), vencieron a Australia (48-17) y Nueva Zelanda (25-18), y perdieron 26-41 con los Wallabies, 3-53 con los All Blacks y con los Springboks, 20-36 y 21-38.

El seleccionado argentino cerrará su temporada internacional en noviembre con una gira por el Reino Unido: el 6 enfrentará a Inglaterra en el estadio Twickenham de Londres; el 12 se medirán con Gales en el Principality Stadium de Cardiff y el 19 jugará ante Escocia en el Murrayfield de Edimburgo.

Síntesis

Sudáfrica: Willie le Roux; Canan Moodie, Jesse Kriel, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Frans Steyn y Jaden Hendrikse; Jaspier Wiese, Pieter-Septh Du Toit y Siya Kolisi (capitán); Lood de Jager y Eben Etzebeth ; Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff. Entrenador: Jacques Nienabe

Ingresaron: Bongi Mbonambi, Ox Nche, Vincent Koch, Franco Mostert, Duane Vermeulen, Kwagga Smith, Faf de Klerk y Kurt-Lee Arendse.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Lucio Cinti, Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente y Emiliano; Santiago Carreras y Gonzalo Betranou; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matía Alemano; Eduardo Bello, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro.

Entrenador: Michael Cheika

Ingresaron: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Tomás Cubeli, Benjamín Urdapilleta y Bautista Delguy.

Tantos en el primer tiempo: 18′ try de Wiese convertido por Steyn (S), 28′ try de Kolisi convertido por Steyn (S), 37′ penal Steyn (S) y 39′ try de Bertranou convertido por Boffelli (A).

Tantos en el segundo tiempo: 7′ try de González convertido por Boffelli (A), 14′ try penal (S), 27′ try de Moroni convertido por Boffelli (A), 32′ try penal (S) y 40 try de Aredense convertido por Styen (S):

Amonestados en el primer tiempo: 17′ Kremer (A) y 26′ González (A)

Amonestados en el segundo tiempo: 14′ De la Fuente (A), 21′ Eben Etzebeth (S), 24′ De Klerk (S) y 32′ Sclavi (A)

Arbitro: Damon Murphy (Australia), asistido por Frank Murphy (Irlanda) y Andrea Piardi (Italia).

Estadio: Kings Park. Durban (Sudáfrica) , Fuente: Super Deportivo

