//Los Pumas arribaron a la Argentina luego de la medalla de bronce en Tokio

Los Pumas 7s hicieron historia en los Juegos Olímpicos 2020 al conseguir la primera medalla para el país en la disciplina, tras derrotar a Gran Bretaña y quedarse con la de bronce. Después de la conquista, este lunes volvieron.

El plantel de los Pumas 7 regresó al país, luego de ganar la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El equipo argentino pudo retornar luego de la habilitación del Ministerio de Salud para las delegaciones olímpicas. En la llegada, el entrenador del equipo de rugby habló ante los medios y se refirió a la primera presea que logró esta disciplina en la máxima cita deportiva.

«Es algo que se había propuesto, el dar por el equipo, el dar por el otro. El que no está, el que no pudo venir, dar por el de lado. Lo practicamos todos los días, no es algo que sale de un día para el otro», indicó en una improvisada rueda de prensa cuyo testimonio registró TN.

Me preguntaron ¿en el entretiempo qué les dijiste? No hay fórmulas mágicas, es trabajo, es generar un buen grupo, la verdad que para formar un buen equipo necesitás de un bien grupo humano y acá tenés de sobra», subrayó.

«Es una satisfacción enorme después de ocho años de tropezones. Siempre digo que son más caídas, pero hay que aprender. Hablamos siempre de curva de aprendizaje. De los errores, tratar de ver qué pasó, cómo solucionarlos», afirmó.

La pandemia complicó la preparación de los deportistas de cara a Tokio 2020, evento que tuvo que ser postergado para este año por las complicaciones sanitarias y que también se lleva a cabo bajo estrictos protocolos.

Sin embargo, Gómez Cora remarcó el esfuerzo hecho por sus dirigidos más allá del complejo panorama. «Respecto del sacrificio, que muchos decían ‘no los dejaron entrenar’, a nadie dejaron salir. El primer recurso de la pandemia fue encerrarnos, como a un abogado, a un arquitecto y a nosotros. Ahí está en cada uno meter excusas, ‘no me dejaron salir’ o ‘no me entrené’ o tenés estos chicos que subían las escaleras del edificio o iban a la terraza o se volvían locos yendo de un lado para el otro. Sin sacrificios no hay logros y eso es lo que marcó el rumbo». Fuente: Super Deportivo

