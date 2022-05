Los octavos de Libertadores: River – Vélez, Colón – Talleres, Boca y Estudiantes con rivales brasileños

Tras el sorteo, habrá cruces de equipos nacionales en la próxima fase de la Copa. Además, el Xeneize y Corinthians se volverán a cruzar como ocurrió en los grupos, el Pincha irá a Fortaleza.

Se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 que determinó las llaves y cómo seguirá el certamen. Este año tendrá la particularidad de que habrá dos cruces de argentinos ya que River jugará con Vélez y Colón ante Talleres. Conocé cómo quedaron conformadas las llaves.

De un lado del cuadro quedaron cinco de los seis argentinos en la competición ya que Boca enfrentará a Corinthians, pero el Sabalero se cruzará ante el conjunto cordobés, mientras que el Millonario se medirá con El Fortín. De esta manera, hay chances de que haya un Superclásico en semifinales.

Mientras tanto, Estudiantes, que jugará contra Fortaleza, fue el único argentino que quedó en la otra zona. Si el Pincha logra avanzar enfrentará al ganador de Libertad o Athletico Paranaense, mientras que los otros dos partidos lo disputarán Cerro Porteño vs. Palmeiras y Emelec vs. Atlético Mineiro.

A partir de esta edición la Conmebol eliminó la regla del gol de visitante, por lo que no valdrá doble en caso de empate. A su vez, como es habitual, los mejores clasificados definirán las series en condición de local y en caso de que a partir de cuartos se enfrenten dos del mismo Bombo, el mejor ubicado -de acuerdo a la actuación en fase de grupos- jugará en su estadio el último encuentro.

😍 ¡El camino a la #GloriaEterna! Así quedaron los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/7WqAZSbGx1 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 27, 2022

Luego de que se conocieran los enfrentamientos, todos los clasificados tendrán tiempo de descanso antes de ingresar en la etapa de definición. Es que los octavos de final de la Copa Libertadores se llevarán a cabo entre fines de junio y principios de julio.

Los partidos de ida están programados para llevarse a cabo la semana del 29 de junio, mientras que las revanchas se desarrollarán durante la semana del 6 de julio.

Todos los cruces de los octavos de final:

Atlético Paranense (Brasil) vs. Libertad (Paraguay)

Fortaleza (Brasil) vs. Estudiantes de La Plata (Argentina)

Cerro Porteño (Paraguay) vs. Palmeiras (Brasil)

Emelec (Ecuador) vs. Atlético Mineiro (Brasil)

Deportes Tolima (Colombia) vs. Flamengo (Brasil)

Corinthians (Brasil) vs. Boca Juniors (Argentina)

Talleres (Argentina) vs. Colón de Santa fe (Argentina)

Vélez Sarsfield (Argentina) vs. River Plate (Argentina). Fuente: Super Deportivo

