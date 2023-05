Los nuevos confirmados para el Bailando 2023

Marcelo Tinelli suma confirmados al Bailando 2023, aunque no hay fecha confirmada para el inicio del programa. Anabel Sánchez, Juli Castro y Cami Homs se sumaron a la lista de convocados que ya dieron el sí.

Aún sin fecha confirmada, se siguen conociendo detalles de la nueva temporada del Bailando, el clásico de Marcelo Tinelli que este año tiene nueva pantalla, América TV. Fue justamente en el programa más visto de ese canal, LAM, donde se conocieron los nombres de más participantes que ya estarían confirmados para esta nueva temporada.

En la noche del miércoles, Ángel de Brito dio a conocer nuevos nombres de participantes que fueron confirmados para el Bailando 2023. Dentro de los anuncios, el conductor confirmó que Cami Homs y Anabel Sánchez formarán parte del ciclo. Asimismo, Juli Castro la hija de Momi Giardina también se sumará al programa de baile. En esta nota repasamos cuales son los méritos mediáticos de cada uno para formar parte del show.

Anabel Sánchez: la modelo que quiere ser tapa de Vogue fue confirmada para el “Bailando”. La joven de 18 años, de San Francisco Solano, tendrá su debut televisivo en el mes de julio. La joven que se hizo viral en TikTok por su casting para ser tapa de Vogue, consiguió trabajo en la televisión.

Juli Castro: es la hija de Romina Momi Giardina es una actriz, humorista, bailarina y productora quien estaría teniendo un romance con Marcelo Hugo Tinelli en la actualidad. A Marcelo siempre le rinde mezclar su vida personal con el programa, una fórmula que viene usando desde siempre, ya sea haciéndose el celoso con sus hijas mayores o jugando en cámara con sus el su primer hijo varón, Francisco. Recordemos que también participaron de este certamen Paula Robles y y Guillermina Valdés, una como participante y otra como jurando, mientras eran parejas del conductor.

Cami Homs: la más conocida de este combo, por no decir la única, no necesita mucha presentación la modelo saltó a la fama por ser la mujer del Campeón del Mundo, Rodrigo de Paul, su mayor impacto mediático fue cuando se separó del jugador de la selección argentina de fútbol. Una separación más que conflictiva con todos los condimentos: divorcio, complicada división de bienes, supuestas amenazas de padre sindicalista, Tini Stoessel como la tercera en discordia y demás. Fuente: El Once