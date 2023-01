Los Gladiadores pasaron a la segunda ronda del Mundial tras superar a Macedonia del Norte

Las principales figuras del conjunto argentino fueron Diego Simonet, con ocho tantos en nueve intentos, y Federico Pizarro, con cinco goles en seis tiros.

El seleccionado argentino masculino de handball, Los Gladiadores, venció este martes a su par de Macedonia del Norte por 35 a 26, en un partido correspondiente a la tercera fecha del grupo F del Mundial de Polonia y Suecia, y avanzó a la segunda ronda del certamen ecuménico.

Las principales figuras del conjunto argentino fueron Diego Simonet, con ocho tantos en nueve intentos, y Federico Pizarro, con cinco goles en seis tiros.

El primer tiempo de Argentina rozó la perfección, con un gran planteo y mejor ejecución de Los Gladiadores. La táctica resultó clave para frenar a un rival de mayor talla física pero de menor entrega técnica.

De esta manera, a pesar de sufrir dos expulsiones, el seleccionado nacional terminó al frente 18 a 11 y con la ilusión intacta de continuar en carrera luego de las dos derrotas iniciales ante Países Bajos y Noruega.

