Los estadísticas de la Copa Mundial Qatar 2022 tras la consagración de Argentina

Argentina obtuvo su 3° título en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, ubicándose como el cuarto seleccionado más ganador del certamen después de Brasil (5), Italia y Alemania (4).

La Albiceleste derrotó 4-2 en la tanda de penales a Francia después de igualar 3-3 en los 120 minutos reglamentarios y consiguió su tercera estrella mundial (Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022).

Argentina volvió a consagrarse tras 36 años y se convirtió en el segundo seleccionado en la historia de la Copa del Mundo en perder su primer partido de una edición y terminar levantando el trofeo, después de España en 2010.

Lionel Messi se convirtió en el primer jugador en marcar en todas las instancias en un mismo Mundial de la FIFA Fase de Grupos, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final. El astro mundial fue elegido como el Balón de Oro de Catar 2022 tras aportar 7 goles, 3 asistencias y liderar los rubros generales de disparos (33) y faltas recibidas (21). Fue el futbolista con más anotaciones de penal (4).

La Celeste y Blanca batió su propio récord como el seleccionado con más definiciones por penales ganadas (6) en la historia de la Copa Mundial de la FIFA (sobre 7 disputadas, triunfó en el 86% del total). Triunfos 3-2 vs Yugoslavia, 4-3 vs Italia (1990), 4-3 vs Inglaterra (1998), 4-2 vs Países Bajos (2014), 4-3 vs. Países Bajos (2022) y 4-2 vs. Francia (2022). La única caída fue 2-4 vs Alemania (2006).

El campeón de Catar 2022 se convirtió en el equipo con más penales pateados en una Copa del Mundo: 5 (4 convertidos y 1 atajado). Superó a Portugal en Inglaterra 1966 y Países Bajos en Argentina 1978.

Argentina abrió el marcador en los 7 partidos del Mundial de Catar 2022 (4PG-2PE-1PP). El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantuvo su valla invicta en los primeros tiempos del certamen (recibió 7 goles en el segundo tiempo y 1 en el alargue).

Lionel Scaloni se transformó en el primer seleccionador argentino en ganar la Copa América y luego la Copa Mundial de la FIFA.

Argentina fue el combinado top en goles de jugada (11), tantos de penal (4), penales (5), tiros de esquina (39), pases (4382), pases correctos (3796), faltas recibidas (115), balones recuperados (156) y disparos (102) del certamen.

Rodrigo de Paul, clave en el mediocampo argentino, fue el que más balones recuperó a lo largo de toda la Copa (25). Completan el podio otros dos jugadores argentinos: Enzo Fernández (22) y Nicolás Otamendi (16).

Ángel Di María, una de las grandes figuras de la final del Mundial de Catar, fue el primer jugador argentino que convierte un gol en una final de Copa América y de Mundial.

Nicolás Otamendi, uno de los mejores defensores del Mundial de Catar 2022, encabezó el registro global de despejes (40). Fue uno de los 3 argentinos que disputó los 789 minutos en el torneo junto a Lionel Messi y Emiliano Martínez.

Francia disputó su 2° final en las últimas 3 ediciones de los torneos más importantes del Mundo. Fue finalista de la UEFA Euro Francia 2016 (caída vs. Portugal con el gol de Éder), finalista del Mundial FIFA Rusia 2018 (victoria 4-2 vs. Croacia) y finalista de Catar 2022 (derrota 4-2 por penales ante Argentina tras igualar 3-3). El combinado de Didier Deschamps mantuvo el invicto en sus últimos 11 partidos de la

Copa Mundial contra seleccionados suramericanos (6PG-5PE).

La Selección Francesa encabezó el ranking global de goles (16) y asistencias (12) en el Mundial FIFA de Catar 2022.

Kylian Mbappé se consagró como el máximo goleador del Mundial de Catar 2022 (8). Fue el segundo jugador con más disparos en el torneo (30).

El delantero consiguió el doblete más rápido de la historia de las Copas del Mundo (1 minuto y 37 segundos) y se convirtió en el jugador con más goles en finales de Mundial (4) y es el segundo futbolista que registra un triplete en una final, después del inglés Geoff Hurst.

Croacia derrotó 2-1 a Marruecos y se quedó con el 3° puesto del Mundial de la FIFA Catar 2022. Desde su origen como miembro afiliado de la FIFA, el seleccionado croata estuvo presente en 6 ediciones mundialistas (1998, 2002, 2006, 2014, 2018 y 2022) y en 3 de ellas logró subirse al podio: 3° puesto (Francia 1998), Subcampeón (Rusia 2018) y 3° puesto (Catar 2022). Además, el combinado europeo nunca perdió en una Copa Mundial contra selecciones africanas, victorias 4-0 ante Camerún en 2014, 2-0 vs. Nigeria en 2018, 0-0 y 2-1 vs. Marruecos en Catar 2022.

El 4° puesto logrado por la Selección de Marruecos en el Mundial FIFA de Catar 2022 fue el mejor desempeño de un representante de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en la historia de la Copa del Mundo.

En las últimas 11 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA el 3° puesto quedó en manos de un representante de la UEFA: 1982 (Polonia), 1986 (Francia), 1990 (Italia), 1994 (Suecia), 1998 (Croacia), 2002 (Turquía), 2006 (Alemania), 2010 (Alemania), 2014 (Países Bajos), 2018 (Bélgica) 2022 (Croacia).

Ninguno de los 20 partidos previos por el 3° puesto en la Copa del Mundo se definió en la tanda de penales. La media anotadora en estos encuentros fue de 3,8 de promedio: se marcaron un total de 76 goles en los 20 duelos. Por 18° vez en Mundiales, el 3º puesto de un Mundial quedó en manos de una Selección de UEFA: Alemania (4), Francia (2), Suecia (2), Croacia (2), Polonia (2), Italia (1), Austria (1), Bélgica (1), Portugal (1), Turquía (1) y Países Bajos (1).

Ivan Perisic participó en 11 goles en 17 partidos de Croacia en Mundiales (6 goles y 5 asistencias). El histórico futbolista lideró el rubro de asistencias (3) y disparos (17) en su selección, además de ser el primer futbolista croata en convertir y asistir en 3 ediciones diferentes de la Copa del Mundo (2014, 2018 y 2022).

Récords que dejó Catar 2022

Fue la Copa del Mundo con mayor cantidad de anotaciones (172), con 2.69 de promedio por juego. Superó los 171 goles marcados en Francia 1998 y Brasil 2014.

Lionel Messi, Balón de Oro de Catar 2022, superó a Lothar Mathäus (Alemania) y se transformó en el jugador con más presencias en los Mundiales FIFA (26 partidos). Además, el astro se quedó con el récord que ostentaba Gabriel Batistuta como máximo goleador de la Albiceleste en la Copa del Mundo (13). Superó los 12 goles de O Rei Pelé y quedó en el 4° puesto de goleadores históricos junto al francés Just Fontaine.

Cristiano Ronaldo pasó a ser el único jugador en anotar en 5 ediciones diferentes de la Copa Mundial de la FIFA: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. El crack lusitano quedó en el 5° puesto histórico de presencias en la historia del certamen (22 PJ).

Kylian Mbappé, Botín de Oro en Catar 2022 con 8 anotaciones, quedó como el 2° máximo goleador histórico de su seleccionado en la Copa Mundial de la FIFA (12), superando a Thierry Henry (6) y sólo quedando por un gol detrás de Just Fontaine (13).

Luka Modric, Balón de Oro en Rusia 2018, alcanzó los 19 partidos en Mundiales, agigantando su dominio como futbolista croata con más presencias en la historia del certamen (2 en 2006, 3 en 2014, 7 en 2018, 7 en 2022).

Neymar Jr. anotó un gol ante Croacia (2 en Catar 2022) y llegó a los 77 tantos en su carrera profesional con la Selección de Brasil e igualó al «o rei» Pelé como máximos anotadores de la historia en la Verdeamarela.

Julián Álvarez fue el jugador más joven en marcar un doblete en un partido de Semifinal de una Copa Mundial de la FIFA (22 años y 316 días) desde Pelé en Suecia 1958 (17 años y 249 días).

Ivan Perisic igualó a Davor Suker como máximo goleador de Croacia en la Copa Mundial de la FIFA (6 goles). Además, se transformó en el primer jugador croata en anotar en 3 Mundiales FIFA diferentes: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Olivier Giroud pasó a ser el máximo goleador histórico de la Selección de Francia, con 53 goles, superando al mítico Thierry Henry (51).

Hugo Lloris cumplió 20 presencias en Mundiales y superó al alemán Manuel Neuer (19) como el arquero con más apariciones en la historia de la competición. El guardavalla francés, campeón en Rusia 2018, lideró además el ranking de presencias mundialistas en el seleccionado galo con 20 (3 PJ en 2010, 5 en 2014, 6 en 2018, 6 en 2022).

Marruecos alcanzó el mejor puesto de una Selección de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en los Mundiales FIFA (4° posición en Catar 2022) y entró en la historia por ser el primer seleccionado africano en llegar a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.

Harry Kane marcó 2 goles y realizó 3 asistencias en Catar 2022. Anotó un penal, falló otro vs. Francia, que lo transformó en el jugador con más penales pateados en Mundiales FIFA (5). El Botín de Oro de Rusia 2018, registró un total de 8 goles y 3 asistencias en 11 presencias (10 PJ como capitán). Con la Selección Inglesa llegó a los 53 goles en todos los torneos e igualó en el primer puesto a Wayne Rooney como máximo goleador.

Enner Valencia hizo 6 de los últimos 7 goles de Ecuador en los Mundiales FIFA y se convirtió en el máximo anotador histórico de su seleccionado en la Copa del Mundo de la FIFA (6).

Qatar 2022 marcó un hito por ser la primera vez desde que la Copa Mundial de la FIFA se disputa con 8 zonas de Fase de Grupos, que ninguna selección ganó los 3 partidos iniciales (sin seleccionados con 9 puntos).

Qatar 2022 fue la primera edición de la Copa del Mundo FIFA que se estrena con un gol de penal. En la primera jornada no se computaron goles desde afuera del área, autogoles y tantos de tiro libre.

Lionel Messi sumó minutos en su 5° Mundial de la FIFA ubicándose como el único jugador argentino en lograr este hito y el único futbolista de la albiceleste en marcar en 4 ediciones mundialistas diferentes (2006, 2014, 2018 y 2022).

Youssef En-Nesity superó a Abdelrazzak Khairi, Abdeljalil Hadda y Salaheddine Bassir y se transformó en el máximo anotador de Marruecos en Mundiales (3), siendo el único jugador en anotar en más de una edición para su selección (1 en 2018, 2 en 2022).

Edinson Cavani cerró su participación en el Mundial FIFA de Catar 2022 con 17 presencias lo que lo colocan como el jugador uruguayo con mayor cantidad de partidos jugados en el certamen (6 en 2010, 4 en 2014, 4 en 2018, 3 en 2022).

Argentina batió su propio récord como el seleccionado con más definiciones por penales ganadas (6) en la historia de la Copa Mundial de la FIFA (sobre 7 disputadas, triunfó en el 86% del total). Triunfos 3-2 vs Yugoslavia, 4-3 vs Italia (1990), 4-3 vs Inglaterra (1998), 4-2 vs Países Bajos (2014), 4-3 vs. Países Bajos (2022) y 4-2 vs. Francia (2022). La única caída fue 2-4 vs Alemania (2006).

Argentina se convirtió en el equipo con más penales pateados en una Copa del Mundo: 5 (4 convertidos y 1 atajado). Superó a Portugal en Inglaterra 1966 y Países Bajos en Argentina 1978.

España superó los 100 goles en la Copa Mundial de la FIFA (108 goles totales) y logró su mejor victoria en Mundiales (7-0 vs. Costa Rica en el estreno de la Fase de Grupos). Luis Enrique estuvo presente en las 2 mayores goleadas de España en el torneo: como jugador en el 6-1 a Bulgaria en 1998, y como seleccionador, en el 7-0 a Costa Rica en Catar 2022.

Brasil finalizó su participación en Catar 2022 manteniendo el liderato en títulos (5: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), victorias (76), goles (237) y partidos con gol (98) de la Copa del Mundo de la FIFA.

Países Bajos desplazó a Suecia, quien no estuvo en Catar 2022, y se metió en el Top 10 de partidos jugados en la historia de los Mundiales FIFA (55 juegos).

Goncalo Ramos marcó uno de los hat-tricks en el Mundial FIFA de Catar 2022 y se transformó en el 3° goleador más joven en marcar un triplete en fases eliminatorias en la Copa Mundial después de Edmund Conen de Dinamarca (19 años y 198 días) en Italia 1934 y del brasileño Pelé (17 años y 246 días) en Suecia 1958. El primer hat-trick lo anotó Bert Patenaude (EE.UU.) vs. Paraguay en 1930 (54 en 22

ediciones).

Catar fue el segundo seleccionado anfitrión en quedar eliminado en la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA, después de Sudáfrica en la edición 2010 y en el primer elenco local en perder los 3 partidos de un Mundial.

Alphonso Davies celebró el gol más rápido de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 a los 67 segundos. A su vez, este tanto significó el primero para el seleccionado canadiense en la historia de los Mundiales FIFA.

Salem Al-Dawsari señaló 2 goles en Catar 2022 y se transformó en uno de los máximos goleadores históricos de Arabia Saudita (3) en Mundiales, junto a Sami Al Jaber.

El gol 100 del Mundial de Catar 2022 fue anotado por Canadá, con un autogol del defensor marroquí Nayef Aguerd. Además, este fue el primer gol en contra de la presente competencia.

Mathew Leckie y Mathew Ryan completaron 10 partidos en Mundiales FIFA y se convirtieron en los australianos con más apariciones en la historia de la competición (3 en 2014, 3 en 2018, 4 en 2022).

México volvió a quedar fuera de una primera ronda luego de superar 8 veces consecutivas la fase de grupos en la Copa Mundial. La última vez que no quedaba afuera de la primera fase fue en Argentina 1978 cuando perdió sus 3 partidos. El Tri cumplió 50 partidos en la primera fase de los Mundiales con un saldo de 16 victorias, 13 empates y 21 derrotas, una efectividad de 41%.

Louis Van Gaal dirigió 12 partidos en la Copa Mundial de la FIFA como seleccionador de Países Bajos y no perdió (8 triunfos y 4 empates), siendo el récord máximo de partidos invicto de un entrenador en la historia del torneo. Cayó en 2 definiciones por penales contra Argentina (Brasil 2014 y Catar 2022).

Ecuador quedó eliminado del Mundial FIFA Catar 2022 tras caer contra Senegal en el cierre del Grupo A. El seleccionado de Gustavo Alfaro hizo historia al marcar por primera vez en cada uno de sus partidos de la fase de grupos de una misma edición (2-0 vs. Catar, 1-1 vs. Países Bajos y 1-2 vs. Senegal).

Alemania volvió a quedar fuera en una fase de grupos mundialista y nuevamente sumó 2 derrotas al hilo en una Copa del Mundo después de 40 años (0-2 vs. Rep. de Corea en Rusia 2018 y 1-2 vs. Japón en Catar 2022). La última vez había sido 2-3 vs. Austria en Argentina 1978 y 1-2 vs. Argelia en España 1982.

Gavi de España se transformó en el tercer jugador más joven en marcar un gol en Copas del Mundo con 18 años y 110 días por detrás del brasileño Pelé en 1958 (17 años y 227 días) y del mexicano Rosas en 1930 con 18 años y 92 días.

Dani Alves se convirtió en el jugador más veterano en disputar un partido con la camiseta Verdeamarela durante una Copa Mundial de la FIFA con 39 años y 210 días.

Irán se anotó en los libros de la historia por ser el primer seleccionado en realizar 6 sustituciones en tiempo regular en Mundiales de la FIFA, esto debido al protocolo de seguridad de FIFA ante contusión cerebral, por lo que quedó autorizado a realizar un total de seis modificaciones, una más de las consideradas.

Yuto Nagatomo llegó a las 15 presencias en la Copa Mundial de la FIFA, quedó en la cima de presencias en Japón (4 en 2010, 3 en 2014, 4 en 2018, 4 en 2022) y se situó como el 2° jugador asiático con más partidos disputados en el certamen detrás del legendario Hong-Muyung Bo (16) de República de Corea.

Sergio Busquets alcanzó a Iker Casillas y Sergio Ramos en máximas presencias mundialistas (17) con España en la Copa Mundial de la FIFA.

Pepe, defensor portugués, estableció el récord de ser el jugador más veterano (39 años y 283 días) en marcar un gol en fases eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA. Además, se transformó en el jugador de mayor edad en anotar un gol en una fase final de la Copa Mundial FIFA. Superó al camerunés Roger Milla con 38 años y 34 días en Italia 1990 con su gol ante Colombia.

Argentina extendió su racha invicta en Semifinales de Mundiales a 5 llaves eliminatorias sin perder: 6-1 vs. Estados Unidos (1930), 2-0 vs. Bélgica (1986), 1-1 (4-3) vs. Italia (1990), 0-0 (4-2) vs. Países Bajos (2014) y 3-0 vs. Croacia (2022). En 1978 avanzó a la final tras ganar un grupo de la segunda ronda.

Memphis Depay anotó su gol 43 con la camiseta de Países Bajos, lo que lo depositan en el 2° escalón en la tabla de artilleros para su selección, detrás de Robin van Persie (50).

Denzel Dunmfries fue el primer defensor en marcar 1 gol y brindar 2 asistencias de un partido de fase eliminatoria de la Copa del Mundo, lo hizo para Países Bajos frente a Estados Unidos.

Croacia alargó su registro perfecto en definiciones por penales en la Copa del Mundo. Los croatas disputaron 4 tandas de penales en Mundiales con 100% de éxito y alcanzaron el récord de Alemania.

Brasil fue el único seleccionado que utilizó a los 26 jugadores para el Mundial de Catar 2022 (incluidos los 3 arqueros), convirtiéndose en la primera selección en la historia en usar tantos jugadores en una misma edición. Francia (1978), Bélgica y Checoslovaquia (1982), Grecia (1994), Países Bajos y Portugal (2014), Arabia Saudita y Túnez (2018) fueron las anteriores selecciones que usaron 3 arqueros en una misma edición mundialista.

Dominik Livakovic y Emiliano Martínez, de Croacia y Argentina respectivamente, se convirtieron en los primeros arqueros que lograron atajar los 2

primeros penales de una tanda en la historia de los Mundiales FIFA.

Atiba Hutchinson debutó para Canadá en la Copa Mundial de la FIFA en el duelo contra Bélgica con 39 años y 288 días, y se transformó en en el jugador de campo de más edad en jugar su primer duelo en el certamen.

Andrés Guardado ingresó al selecto grupo de futbolistas que disputó 5 Mundiales FIFA. Alcanzó a los compatriotas José Carbajal y Rafael Márquez, al alemán Lothar Matthaus, al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo.

Jugó 13 partidos en Copas del Mundo FIFA y se ubicó en el 2° lugar en la tabla histórica de presencias en la Selección Mexicana (1 en 2006, 3 en 2010, 4 en 2014, 4 en 2018, 1 en 2022), detrás de Rafael Márquez (19 PJ).

Celso Borges y Keylor Navas se convirtieron en los jugadores de Costa Rica con mayor cantidad de presencias en Mundiales de la FIFA (11 PJ). Los 2 futbolistas sumaron minutos en 5 partidos de Brasil 2014, 3 en Rusia 2018 y 3 en Catar 2022.

Mohammed Muntari fue el autor del primer gol de la Selección de Catar en los Mundiales FIFA. QATAR fue el seleccionado anfitrión que más minutos demoró en marcar su primer gol (168 minutos).

Un total de 9 seleccionadores dejaron su cargo tras su participación en el Mundial FIFA de Catar 2022: Gerardo Martino (México), Roberto Martínez (Bélgica), Otto Addo (Ghana), Carlos Queiroz (Irán), Paulo Bento (Rep. de Corea), Luis Enrique (España), Tité (Brasil), Louis Van Gaal (Países Bajos) y Fernando Santos (Portugal).

LAS 3 COPAS MUNDIALES GANADAS POR ARGENTINA

ARGENTINA 1978

7 PJ : 5PG-1PE-1PP (15GF-4GC) / 76.2% de eficacia.

5 tarjetas amarillas y 0 rojas.

Detalle de partidos:

– 2-1 vs. Hungría (Leopoldo Jacinto Luque y Daniel Bertoni; Károly Csapó), Grupo 1 (Primera Ronda), Estadio Monumental, Buenos Aires (2-JUN-1978).

– 2-1 vs. Francia (Daniel Passarella y Leopoldo Jacinto Luque; Michel Platini), Grupo 1 (Primera Ronda), Estadio Monumental, Buenos Aires (6-JUN-1978).

– 0-1 vs. Italia (Roberto Bettega), Grupo 1 (Primera Ronda), Estadio Monumental, Buenos Aires (10-JUN-1978).

– 2-0 vs. Polonia (Mario Alberto Kempes x2), Grupo B (Segunda Ronda), Estadio Gigante de Arroyito, Rosario (14-JUN-1978).

– 0-0 vs. Brasil, Grupo B (Segunda Ronda), Estadio Gigante de Arroyito, Rosario (18-JUN-1978).

– 6-0 vs. Perú (Mario Alberto Kempes x2, Alberto Tarantini, Leopoldo Jacinto Luque x2 y René Houseman), Grupo B (Segunda Ronda), Estadio Gigante de Arroyito, Rosario (21-JUN-1978).

– 3-1 (Tiempo Extra) vs. Países Bajos (Mario Alberto Kempes x2 y Daniel Bertoni; Dirk Nanninga), Final, Estadio Monumental, Buenos Aires

(25-JUN-1978).

Jugadores con más presencias: Mario Alberto Kempes, Luis Galván, Ubaldo Matildo Fillol, Américo Rubén Gallego, Jorge Olguín, Daniel Passarella y Alberto Tarantini disputaron los 7 partidos del torneo.

Máximos goleadores: Mario Alberto Kempes (6), Leopoldo Jacinto Luque (4), Daniel Bertoni (2).

Seleccionador: César Luis Menotti (ARG).

MÉXICO 1986

7 PJ : 6PG-1PE-0PP (14GF-5GC) / 90.5% de eficacia.

12 tarjetas amarillas y 0 rojas.

Detalle de partidos:

– 3-1 vs. República de Corea (Jorge Valdano x2 y Oscar Ruggeri; Park Chang-Sun), Grupo A, Estadio Olímpico, Ciudad de México (2-JUN-1986).

– 1-1 vs. Italia (Diego Maradona; Alessandro Altobelli), Grupo A, Estadio Cuauhtémoc, Puebla (5-JUN-1986).

– 2-0 vs. Bulgaria (Jorge Valdano y Jorge Burruchaga), Grupo A, Estadio Olímpico, Ciudad de México (10-JUN-1986).

– 1-0 vs. Uruguay (Pedro Pablo Pasculli), Octavos de Final, Estadio Cuauhtémoc, Puebla (16-JUN-1986).

– 2-1 vs. Inglaterra (Diego Maradona x2; Gary Lineker), Cuartos de Final, Estadio Azteca, Ciudad de México (22-JUN-1986).

– 2-0 vs. Bélgica (Diego Maradona x2), Semifinales, Estadio Azteca, Ciudad de México (25-JUN-1986).

– 3-2 vs. Alemania (José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga; Karl-Heinz Rummenigge y Rudolf Völler), Final, Estadio Azteca, Ciudad de

México (29-JUN-1986).

Jugadores con más presencias: Sergio Batista, José Luis Brown, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Diego Maradona, Julio Olarticoechea, Nery Pumpido, Oscar Ruggeri y Jorge Valdano disputaron los 7 partidos del torneo.

Máximos goleadores: Diego Maradona (5), Jorge Valdano (4) y Jorge Burruchaga (2).

Seleccionador: Carlos Salvador Bilardo (ARG).

QATAR 2022

7 PJ : 4PG-2PE-1PP (15GF-8GC) / 66.7% de eficacia.

18 tarjetas amarillas y 0 rojas.

Detalle de partidos:

– 1-2 vs. Arabia Saudita (Lionel Messi; Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari) Grupo C, Estadio Lusail Iconic, Lusail (22-NOV-2022).

– 2-0 vs. México (Lionel Messi y Enzo Fernández), Grupo C, Estadio Lusail Iconic, Lusail (26-NOV-2022).

– 2-0 vs. Polonia (Alexis Mac Allister y Julián Álvarez), Grupo C, Estadio 974, Doha (30-NOV-2022).

– 2-1 vs. Australia (Lionel Messi y Julián Álvarez; Enzo Fernández e/c), Octavos de Final, Estadio Ahmed Bin Ali, Al Rayyan (3-DIC-2022).

– 2-2 (4-3 por penales) vs. Países Bajos (Nahuel Molina Lucero y Lionel Messi; Wout Weghorst x2), Cuartos de Final, Estadio Lusail Iconic, Lusail (9-DIC-2022).

– 3-0 vs. Croacia (Lionel Messi y Julián Álvarez x2), Semifinales, Estadio Lusail Iconic, Lusail (13-DIC-2022).

– 3-3 (4-2 por penales vs. Francia (Lionel Messi x2 y Ángel Di María; Kylian Mbappé x3), Final, Estadio Lusail Iconic, Lusail (18-DIC-2022).

Jugadores con más presencias: Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Emiliano Martínez disputaron los 7 partidos del torneo.

Máximos goleadores: Lionel Messi (7), Julián Álvarez (4).

Seleccionador: Lionel Scaloni (ARG).